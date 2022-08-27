足球熱話｜巴西外援斷理智線惡意襲球證　遭嚴懲或賠上中超生涯

無論在哪一個地方的聯賽，球證執法總有爭議，效力中超球隊河南嵩山龍門的巴西外援多拉多，卻選擇以最錯誤的方式向球證表達意見，結果直接領紅被逐。中國足協調查事件後，認為這名巴西外援是暴力侵犯球證，並遭中超賽會的嚴懲。



上周末的中超，河南嵩山龍門作客武漢長江（前稱武漢卓爾），兩軍最終打成2：2平手。

河南早在上半場已少打一人，巴西外援多拉多（Henrique Dourado）直接領紅被逐，但他並非侵犯對手，而是球證。這名32歲的巴西球員突然斷理智線，全速從後衝向球證馬寧，執法球證被撞得人仰馬翻，馬寧其後向多拉多出示紅牌，這名巴西外援未有作出抗議，隨即步離球場。

While Henan SSLM were 2:0 down just after 10 minutes, Henrique Dourado appeared to deliberately bump Ma Ning, after a verbal dispute between the two. The Brazilian striker was then sent off. However, the 10-men Henan SSLM pulled to back to gain a 2:2 draw against Wuhan Yangtze. pic.twitter.com/vM40NYdbqy — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) August 21, 2022

疑以行動對球證表不滿

究竟多拉多為何突然「暴走」？他疑似與球證有「牙齒印」，多拉多被對方撞跌，但馬寧沒有任何表示，這名巴西前鋒甚感不滿，繼續向球證投訴，馬寧即向對方作出口頭警告。多拉多愈想愈不服氣，結果他以行動表達他的不滿，在中圈內惡意撞跌球證。

馬寧是卡塔爾世界盃其中一名執法球證，根據中國傳媒透露，馬寧的肩膀﹑頸及腰也有受傷，醫生建議他避免劇烈運動，為了世界盃着想，他決定在今個周末改任VAR球證。

多拉多被重罰 隨時賠上中超生涯

中國足協經過調查後，決定嚴懲多拉多，被重罰停賽12個月及罰款20萬元。中國足協發聲明指，多拉多經過長距離奔跑，並故意使用過分力量撞跌球證，被認定為暴力行為。

多拉多遭受中超史上最嚴重的懲罰，根據中國傳媒消息，他事發後未有出現在河南的訓練場，球會高層亦與多拉多見面，他也意識到自己做錯了，並流下男兒淚。停賽1年後，多拉多與河南的合約只剩下4個月，中國傳媒指他甚有可能提早離開中國。

多拉多曾效力富明尼斯及法明富高等巴西球會，近年轉戰中超。（資料圖片／Getty Images）

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