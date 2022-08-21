港足中場茹子楠投中超梅州客家　銘記葡萄牙遺恨：好好珍惜這機會

香港足球代表隊中場、效力東方龍獅的茹子楠，周日（21日）獲公布加盟中超球隊梅州客家，東方另外簽入葡萄牙出生的中國籍後衛朱康銘。



東方宣布24歲的茹子楠落實轉投梅州客家，並簽約3年半，同時指出球會3位青訓產品包括陳俊樂、戴偉浚及梁諾恆均是東方青訓產品，「證明球會青訓方針有效，未來將會繼續為本港發掘有潛質的青年球員」。梅州客家過往曾起用不少香港球員，在中甲時曾有李志豪、徐宏傑、梁諾恆及勞烈斯先後效力，當中勞烈斯為梅州成功「衝超」。

茹子楠加盟梅州客家。（梅州客家提供）

茹子楠在2019年曾外流葡甲球會科瓦彼達迪，但當時因情緒受困擾，原定兩年的旅程，他在半年後草草回港。今次再度外流，他在離隊宣言中展示決心：「今次可能是上天給予我的第二次機會，挑戰更高水平聯賽並非一件簡單事。對上一次外流葡萄牙因自己不成熟，辜負了球會及各人對我的期望。事過境遷後才後悔當初沒有好好把握這個機會，而我亦會好好珍惜這次機會，報答大家一直對我的支持。」

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「茹子」又感謝東方及其管理層，還有主教練盧比度將他「重新塑造」，也向職球員道謝：「沒有你們的幫助，今天一定不能踏足中超這個舞台」。

茹子楠表現愈加成熟，獲港隊器重。（HKFA）

茹子楠已抵達梅州客家位於五華縣的基地横陂足球小鎮，展開訓練，他談到與香港足球的分別：「當然有分別，練波質素好高，速度、體力化、視野，球員的觸球等等，這裏專注兩腳的訓練，好多時候都關於這件事，就算是比賽也一樣，盡量多做配合，就算分隊賽的壓逼和速度都很快。」他又指葡萄牙的足球較個人化，而梅州的訓練講求配合和整體。

東方簽23歲國援後衛

東方另外簽入23歲、在葡萄牙出生的中國籍後衛朱康銘，成為近年本地球壇較少見的國援。內媒《搜狐體育》指朱康銘為葡萄牙華僑第二代，其父母來自浙江，在里斯本做生意。朱康銘在2017至2021年間效力與東方素有合作的科瓦彼達迪，為其B隊出戰第五級聯賽，並助球隊升班。