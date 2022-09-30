武磊1418天後中超再亮相　地標戰強勢梅開二度　領上海3球報捷

「回家了！」1418天的等待後，武磊終再度在中超亮相，正選主場鬥成都蓉城。「武球王」在回歸地標戰，即有進賬，更好事成雙轟兩球，其中一球更加是妙絕的笠射，結果領軍3球淨勝對手，打響頭炮。



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睽違近4年，國足尖刀武磊結束外流生涯，今夏由西甲的愛斯賓奴「回家」，重投舊東家上海海港，周四（29日）終於在中超亮相，正選披甲鬥成都蓉城。

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武磊重返中超 外流兩紀錄獲讚全村希望 上海海港：如7歸來

武磊結束3年多的外流，重返中國球壇。（資料圖片／Getty Images）

武磊回歸地標戰梅開二度

上海海港由呂文君在21分鐘打開紀錄，武磊在上半場末段把握對方後防一次誤傳，看到門將稍稍站離龍門，第一時間笠射收死對方，盡顯射手本色，40分鐘擴大領先。換邊初段，上海左路一次配合，武磊入楔接應外援保利尼奧的直線，輕鬆射成3：0，「武球王」其後在66分鐘功成身退被換出，結果上海保持勝果至完場。

武磊相隔1418天後再戰中超，上陣66分鐘錄得5次射門，3次中目標並兩度射破對手，十分高效，亦是「武球王」相隔1432日後再度在中超梅開二度。

上海海港微博發文。（微博截圖）

上海主帥：武磊未在最佳狀態

武磊以入球正式重返中超，賽後坦言最重要是球隊勝利。上海海港主帥艾雲歷高（Ivan Leko，中譯伊凡萊科）盛讚武磊，即使未在最佳狀態，仍然充分展現自己的能力及特長，希望盡快重返最佳的水平。

巧合的是，上海隊微博透露，原來10年前的9月29日，武磊在「衝超」關鍵戰中建功，助球隊升上中超。10年後，武磊與當年的升班功臣，合照留念。

武磊與當年的升班功臣，合照留念。（微博截圖）

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