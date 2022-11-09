祖高域飲「魔法聖水」　團隊鬼祟沖製惹熱議　妻子回擊網上輿論

祖高域的「魔法聖水」究竟有什麼來頭？

在上周末的巴黎大師賽4強，祖高域（Novak Djokovic）對施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）期間，他的團隊在看台上神神秘秘地為他沖製飲料，過程被現場觀眾拍下來，有網民覺得祖高域的團隊有可疑。祖高域妻子代夫出頭，回應外界的猜測，概嘆今時今日維護私隱的行為竟被視為可疑。



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塞爾維亞球手祖高域。（資料圖片/Getty Images）

【祖高域團隊為他沖製飲料】

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西班牙《馬卡報》報道，在巴黎大師賽4強第3盤，祖高域要求團隊提供飲料。祖高域的物理治療師就開始在座位密密工作，沖製飲料，他沒有為意有人拍攝。期間，祖高域的體能訓練似乎發現被偷拍，叫物理治療師身邊的團隊成員側身而坐，遮擋鏡頭。物理治療師沖完飲料後，就經球僮將一個黃色的樽交給祖高域。

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA — Damian Reilly (@DamianReilly) November 6, 2022

這段影片被放上社交網站後，引發爭議，有網民認為祖高域團隊的做法鬼鬼祟祟有可疑，希望這位塞爾維亞球手解釋，披露那是什麼成份的飲料。面對網上的爭議，祖高域太太珍蘭娜（Jelena）反擊，她說：「我完全不覺得有什麼可疑之處！」

祖高域太太珍蘭娜（左）為夫出聲，表示沒有值得可疑之處。（資料圖片/Getty Images）

「事實上，我見到在全球各地，人們都努力維護私隱，因為每個人都彷彿有權力隨時隨地舉機拍攝。明顯地，在今時今日，嘗試或渴望維護私隱，竟被視為可疑的行為。」

珍蘭娜叫網民不要再猜測，疑東疑西，當祖高域覺得準備好或時機合適，自然會向大家透露。她說：「不是你們看到的任何事都有問題。那些事可能是別人的私隱。現在不准這樣做嗎？」

祖高域被涉入這次飲料風波。（資料圖片/Getty Images）

在溫網的時候，祖高域曾被記者問過他所飲的特製飲料，當時祖高域笑稱那是「魔法聖水（magic potion）」，以開玩笑迴避問題，沒有答到那是什麼，他說：「你遲點就會知道，但不會很快。它會以能量補充品面世，我現在正努力研發飲品及其他產品，例如運動飲品。」他還向記者說笑：「你以後會飲到的，到時告訴我飲完有什麼感覺。可能你飲完之後會贏到溫網！」

有網球網站的報道估計，祖高域團隊這樣神秘調製特飲，不希望外界知道飲料的成份，可能視之為秘密武器，但亦可能與贊助有關，或者相關飲料並非祖高域的贊助品牌，甚至與祖高域本身的贊助品牌有衝突。