網球熱話｜塞爾維亞華裔父親網球場對女兒施暴　名將促祖高域介入

近日一名中國父親在塞爾維亞網球場上，向自己14歲女兒施暴的影片在網上瘋傳，引來網球界極大迴響。多名網壇名將如前「一姐」艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）等紛紛就事件發聲，美國退役名將Pam Shriver更點名，希望同樣來自塞爾維亞的祖高域（Novak Djokovic）為受害女孩提供協助。



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一名中國父親在網球場上狂毆女兒的影片，引起網壇極大迴響。（影片截圖）

向來反暴力行為的克羅地亞演員Igor Jurić，早前在Twitter上發布一段在塞爾維亞貝爾格萊德一處網球場拍攝的影片，片段內有一名綠衣男子與一名據稱只有14歲的黑衣女孩，該男子先是掌摑女孩，其後男子推她到場邊長凳後，再用右腳踢其腹部，並用左手猛力掌摑女孩兩下，然後再踢她一腳。女孩其後掩面坐下，然而該男子未有收手，用力扯起她的衣服，並把她摔在地上，再踢了三腳。

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完整影片：（0：31開始）

「又一宗父親對女兒的暴力，我收到消息指這是一個來自中國的家庭，我們將對這個『怪物』提出刑事起訴。」Jurić接受訪問時，指這條影片是來自一名教練，這件事令他留下最強烈的印象，「據悉事件起因，是當時該女孩的一個教練指她不夠努力，她並不想跑動或服從教練指示，於是其父出手『體罰』。」

貝爾格萊德內政部表示，當地警方已拘捕該名男子，他被扣留48小時，並被控家暴罪，有機會面臨2至10年的刑期。不過這名年約50歲的中國男子，竟大言不慚辯解：「這在中國，是可以被接受且正常的行為！」這名男子稱，女兒在緊要關頭時卻不認真練習，所以身為父親，有必要對小孩「嚴加管教」。

Pam Shriver點名祖高域提供協助。（Twitter）

事件引起極大迴響，美國退役網球手Pam Shriver回應，指要控告這種罪行，並點名呼籲祖高域提供協助，共同制止這種暴行。

艾莎蘭卡除批評施暴者外，亦批評未有上前制止的拍片者。（IG）

前「一姐」艾莎蘭卡亦在Instagram對施暴者與當時拍片卻未制止暴行的拍攝者表示憤怒，「這種事經常發生，施暴者需為事件負責，如果有人知道他是誰的話，請透露他的身份。」