F1．巴西站｜咸美頓獲封巴西榮譽公民　改變主意望與平治續長約

F1（一級方程式世界錦標賽）今周末舉行巴西聖保羅站，七屆世界冠軍車手咸美頓（Lewis Hamilton）正式獲封巴西「榮譽市民」。



巴西國會下議院早在今年6月已通過議案，向現年37歲的英國車手咸美頓頒授榮譽市民資格，議案是在去年咸美頓生涯第3次勝出F1巴西站後，由國會議員提出，到今站巴西站咸美頓造訪，終能正式頒授。

在儀式上，咸美頓穿上藍色套裝現身，接過巴西的功績勳章及嘉許狀，同時在許多支持者見證下致辭：「想向在場的每一位致以深深的感謝，許多人排除萬難才令這一天成真。能在這裏接受榮譽市民的頭銜是至高無上的光榮，現在我終於感覺是大家的一份子了。」

咸美頓成為巴西榮譽公民。（美聯社）

咸美頓回億自己由2007年個人F1處子賽季開始，每次出戰巴西站都留下「特別回億」，並向已故巴西「車神」冼拿致敬：「今天我真的想將這份榮譽獻給冼拿——包括冼拿的家人、朋友和支持者。我5歲時第一次看冼拿比賽，就是那一刻，我知道自己想像他一樣，成為世界冠軍車手。」

現場有不少咸美頓的支持者。（美聯社）

他又稱，自己是透過冼拿而認識巴西這國度：「然後，我開始在《FIFA》（足球遊戲）上用巴西！但透過冼拿，我了解到巴西人民的熱情、那種熱情有多深遠，你們對國家的愛與熱誠真的很美，我很期待能多來巴西。」咸美頓近年常就人權議題發聲，他強調自己會繼續「推動世界去改變和變得更多元」。

咸美頓視冼拿為偶像。（美聯社）

另外，咸美頓曾稱不希望像艾朗素般，到過了40歲仍在F1比賽，但現年37歲的他似乎改變了主意。咸美頓去年在煞科戰阿布札比站爭議失冠後，曾猶豫今年會否續戰，最終與平治簽約到2023年底，如今合約只餘1年，他早前在墨西哥站已明言希望與平治續約：「我認為（新合約）會是複數年期的合約，我退不退休這件事好像一直縈擾着，目前我不想退休、也不覺得要退下來。」