世界盃2022｜傳文尼緣盡世界盃　拜仁助教曾稱「一定能參加」

世界盃越臨近，越多球星因傷未能出戰，球員每踢一場球會賽都步步驚心。法國《隊報》報道，塞內加爾的靈魂人物沙迪奧文尼（Sadio Mane）今晨（9日）在拜仁慕尼黑6：1擊敗雲達不來梅一戰中因傷退下火線後，已無法出戰世界盃。



《隊報》今日傍晚以「沙迪奧文尼（塞內加爾）無緣世界盃」為題報道，文尼在為拜仁對雲達一戰，上陣僅20分鐘便受傷而需換出後，「塞內加爾人不會參加世界盃」。

文尼（右）在世界盃非洲區外圍賽中，千辛萬苦領軍擊敗沙拿率領的埃及才取得資格，未料最終或無法出戰。（Getty Images）

報道續指，雖然賽後拜仁助教托慕艾拿（Dino Toppmoeller）稱文尼「只是撞到腳」，傷勢不嚴重，「毫無疑問能踢世界盃」，但《隊報》消息指文尼其實是腿筋受傷，需休戰數星期。塞內加爾主帥阿利奧施斯將在周五公布世界盃名單，文尼受傷無疑大大打擊其部署，而身處A組的塞內加爾，將與主辦國卡塔爾、厄瓜多爾及荷蘭爭奪兩個出線名額。

文尼在拜仁對雲達不來梅一戰受傷。（Getty Images）

事有湊巧，文尼昔日在利物浦合作的「三叉戟」成員，都不會在今屆世界盃出現，當中穆罕默德沙拿率領的埃及，在世界盃外圍賽正是敗予文尼任隊長的塞內加爾，因而無法取得資格；羅拔圖法明奴則最終未能入選巴西大軍名單，未料文尼最終亦大有可能與兩名舊隊友一樣，只能以觀眾身份觀賽。