世界盃2022｜盤點歷屆失控事　荷蘭葡萄牙大亂鬥　有人重傷後喪命

世界盃（World Cup）對球員是榮耀之戰，甚至畢生只得一次的機會。搏盡無悔，碰撞難免。世界盃歷史出現過一幕幕經典「功夫足球」，甚至當真動粗。

上屆世界盃共有4人被逐，未有嚴重失控事故。歷來粗暴場面，有人當場被踢暈，有球場打人先於打波，這些行兇人士卻未必立即成為「紅牌阿姑」。



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聖地牙哥之戰：場上傷者一再出現，意大利有兩位球員被逐，兩球淨負智利。（網上圖片）

1962年智利世界盃發生「聖地牙哥之戰」，源於意大利傳媒報道智利很多窮人，令主辦國球迷不滿，加上部分意軍球員因原為南美移民，備受敵視。分組賽意大利對智利，雙方球員多番「埋牙」，動粗場面數之不盡。意大利球員馬斯奧（Humberto Maschio）被智利的利安奴山齊士（Leonel Sánchez）打斷鼻骨，後者則被踢斷腳，最後意大利二人被逐後以0︰2落敗。有指英格蘭球證Ken Aston完場前走到離場的通道口，匆匆吹雞後極速逃走。

杜賓斯基被重傷，沒料到最後喪命。（網上圖片）

1982年世界盃4強，法國後衛巴迪斯頓（Patrick Battiston）一次半單刀，被西德門將舒麥加（Toni Schumacher）出迎時撞低。畫面極震撼，巴迪斯頓兩隻牙即時飛脫，當場被抬走情況驚嚇，事後有3條肋骨骨裂，法國隊友柏天尼當時以為他已死亡。舒麥加多年後公開道歉。

錄影片段的過程震撼得多。巴迪斯頓被抬離場，但舒麥加未被罰牌。（網上圖片）

1990年世界盃，荷蘭與西德在16強對決，荷蘭全能球員列卡特（Frank Rijkaard）一怒之下向西德的禾拉吐口水，不只是一次而是兩次，二人僅踢了22分鐘便被逐。西德憑奇連士文及及布林美的入球，以2︰1晉級，最後成為當屆冠軍。

列卡特向禾拉「放飛劍」，不合衛生。（網上圖片）

1994世界盃16強，巴西對美國，巴西球員李安納度與美國球員拉莫斯（Tab Ramos）邊線爭球時，開㬹擊中令後者臉部血流如柱。李安納度即時領紅及後被追加停賽4場，拉莫斯頭骨骨折住院數周，至1995年才重返球場比賽。

李安納度被纏，突然上火，一踭鋤中拉莫斯至倒地不起。（網上圖片）

2002年世界盃，韓國淘汰意大利的比賽令人印象深刻；韓國翼鋒李天秀在成名後推出自傳，他重提2002年16強對意大利一役，在禁區內混戰時發力踢中意大利後衛馬甸尼的頭部︰「我故意踢中他的頭部，慶幸球證未有留意，當時很痛快。」

日韓世界盃過了廿多年，這一幕為不少球迷記在心中 。（網上圖片）

2006年世界盃，16強葡萄牙對荷蘭，文尼治一箭定江山。兩軍由頭「打」到尾，飛沙劈石加手球，出現4紅16黃，被稱為「紐倫堡之戰」。

4紅16黃，最後九打九，史稱「紐倫堡之戰」。（Getty Images）

哥斯甸拿、迪高、保拉路斯、雲邦荷斯先後領兩黃一紅，迪高及雲邦荷斯及保拉路斯3個紅牌阿姑坐在場邊「吹水」一幕令人難忘。賽後時任國際足協會長白禮達點名批評球證艾雲洛夫執法水平。

被趕出場之後，友誼第一，比賽第二。（影片截圖）

2006年世界盃，法國在決賽與意大利踢成1︰1，雙方要踢加時，7分鐘射入12碼的施丹在加時被馬特拉斯挑釁，言語間談到施丹家人，施丹以頭槌頂向對手直接領紅。互射12碼查斯古特射失而意大利5射皆入，令意大利高奪世界盃。這面紅牌令施丹（Zinedine Zidane）職業生涯最後一戰蒙上陰影。

施丹在生涯謝幕戰，以頭頂馬達拉斯作結。（網上圖片）

2010世界盃，西班牙在決賽對荷蘭，荷蘭防中尼祖迪莊以「金剛腿」踢中沙比阿朗素的胸口，沙比忍痛戰至87分鐘終被換出。荷蘭的洛賓兩度錯失單刀後，西班牙憑恩尼斯達在116分鐘絕殺，以1︰0取勝。球證韋比事後後悔說「應向迪莊出示紅牌」。

尼祖迪莊示範正宗的穿心腿。（Getty Images）

2014世界盃分組賽，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯再次「發牙痕」。他在阿積士及利物浦兩度咬人後，在2014年與意大利守將基亞連尼接觸後倒地，不獲12碼後竟牙咬後者肩部。當場球證未有發現，賽後國際足協重罰他禁止參與足球活動4個月、停賽9場及罰款

蘇亞雷斯（左）咬基亞連尼（右）之後按着上顎，是否咬錯位咬到牙痛？（網上圖片）