七欖｜港隊挫中國首名出線　4強對戰菲律賓再爭盃

香港男子七人欖球隊完成「香港國際七人欖球賽」（香港七欖）後，出戰假韓國舉行的「亞洲七人欖球系列賽」，周六（12日）港隊以2勝1和的成績晉身盃賽4強對戰菲律賓。



以大失預算的五連敗成績完成香港七欖後，港隊重新出發，續戰亞洲七人欖球系列賽。是日處於男子A組的港隊，於分組賽中以19：10、40：0擊敗中國和斯里蘭卡。

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港隊面對阿聯酋一度落後，憑麥季聰達陣後全取7分反超。（YouTube截圖）

第三戰，港隊一度落後予阿聯酋，憑麥季聰達陣後全取7分反超，下半場麥季聰再看準機會達陣得分，以17：7領先，但末段港隊防守失守，被阿聯酋追平，終以19：19平手。2勝1和的成績讓港隊順利首名出線，盃賽4強將會對上B組次名出線的菲律賓；另一邊，港隊「宿敵」日本則落入碟賽，兩隊未能碰頭。

首日賽事，港隊有韋兆新（Russell Webb）共射入7次附加罰球，基斯圖（James Christie）和拜恩（Sebastian Brien）各得3次達陣。

2勝1和的成績讓港隊順利首名出線。（YouTube截圖）

港隊在七欖後續戰亞洲系列賽。（廖雁雄攝）

女子組方面，處於A組的港隊出師不利，以7：15不敵哈薩克，及後對斯里蘭卡時以47：0扳回一城，再以0 ：33不敵中國，以第三名出線碟賽4強。