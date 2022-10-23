七欖｜麥季聰首獲香港徵召達陣 港隊亞洲系列賽挫日本封王
撰文：葉詩敏
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香港男子七人欖球隊強勢殺入亞洲七人欖球系列賽決賽，以36：19擊敗強敵日本隊，以一場不失之姿封王，在不足兩周後的香港國際七欖賽（HK7s）前打響頭炮。
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即將主場出戰香港國際七欖賽的香港隊，先赴泰國出戰亞洲七人欖球系列賽作熱身，衛冕的港隊在分組賽以一場不失姿態、首名晉身4強，今午擊敗韓國後勇闖同日決賽。
今次賽事首次代表香港七欖隊的麥季聰，甫開賽一分鐘即成功達陣，為港隊先開紀錄。其後丹馬克（Max Denmark）在3分鐘內兩度達陣，韋兆新（Russell Webb）踢入附加罰球後，助港隊拋離對手22：5。拜恩（Sebastian Brien）在完場前達陣，韋兆新再踢入附加罰球，港隊上半場領先日本29：5。
換邊後，丸尾崇真達真為日本達陣收窄分差至12：29，港隊加強防守並藉拜恩再得分，終以36：19擊敗日本封王。今站表現搶眼的丹馬克更以8個達陣暫列「Top Player」榜首。
亞洲系列賽第二站將緊接在「香港國際七人欖球賽」後假韓國上演，尾站則將於11月在杜拜舉行，港隊力爭衛冕成功。
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