香港七欖｜姚錦成將獻大球場最終戰　明年杭州亞運後退役

撰文：葉詩敏
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香港國際七人欖球賽（七欖）對香港欖球員來說別具意義；「Home」，在主場為代表的地方作戰，總是振奮人心。
34歲的姚錦成，將出戰生涯最後一屆七欖，計劃明年退役的他說，已急不及待再由大球場通道踏出球場，接受主場觀眾的熱烈歡呼。

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香港國際七欖賽將在下周五（4日）展開，港隊今日（28日）在掃桿埔運動場作公開操練，並公布大軍名單。今屆除了是七欖重返香港大球場，還是港隊領軍人物姚錦成最後一次在主場上陣。

34歲的姚錦成計劃一年後退役，他坦言身體只能承受多兩項大賽。去年隨港隊赴歐洲集訓比賽兩個月，退役念頭由萌生、掙扎到成形：「連續打比賽，發現自己身體負荷不到，之前都可以打完一個唞下再打，但兩個巡迴賽，身體徵兆告訴我要揀重要賽事，要集中，要退下來。」

34歲的姚錦成透露這是最後一屆香港國際七欖賽。（葉詩敏攝）

香港國際七人欖球賽和杭州亞運，是姚錦成退役前竭力完成的兩大使命，「其他讓後輩打，我在背後支持。」他續指當年第一次為港隊出戰大賽是2009年東亞運，然後便是七欖，退役前能再踏上香港大球場對他來說別具意義。

停辦兩屆後，卻成為了生涯最後一屆的七欖，意味最後一次在主場奮戰，阿成亦感觸起來，「我好期待，不斷回想第一次從通道走出來的畫面，好期待再走出通道，聽到觀眾的打氣聲，嗌住香港隊的感覺和氣氛。」

姚錦成計劃一年後退役，坦言身體恢復大不如前。（葉詩敏攝）

姚錦成以「難離難捨」形容退役這個掙扎的決定。「我在香港大球場是發揮最好的，觀眾歡呼聲和傳媒訪問給我很大動力，讓我們很集中，很想以好表現答謝大家。」

「在香港打全部都是自己友，有榮耀，打得好會好光榮。」姚錦成笑說。

李卡度表示與澳洲等強隊同組，藉此檢視與對手實力差距。（葉詩敏攝）

港隊過往在香港七欖賽均需在外圍賽爭奪世界系列賽參賽資格，惟兩次屈居亞軍無緣晉級。今年港隊獲外卡與系列賽勁旅交手，姚錦成直言期待，「相信隊友不會像系列賽時那麼緊張，能夠好好享受比賽。」

港隊在香港大球場前拍團體照。（葉詩敏攝）

港隊與澳洲、紐西蘭及薩摩亞同組，華將李卡度直言硬仗連連：「不能有一種心態覺得對手比我們強，落場就隨便傳球或比賽，我們全職球員努力訓練，是希望有好表現，藉此看看與對手實力相差多少，能否拉近距離。」他指上周完成亞洲系列賽泰國站後，在訓練中有部署新戰術，希望周五對澳洲能給予對手驚喜。

最後一次在大球場作賽，姚錦成坦言期待主場氣氛。（葉詩敏攝）

香港男子七人欖球代表隊名單：禾獲特（隊長）、拜恩、高凡迪爾、丹馬克、杜靴迪、李卡度、麥堅力、麥堅尼韋斯、麥季聰、虎拿東尼、薩耶斯、韋兆新、姚錦成

香港國際七人欖球賽賽事資料：
日期：2022年11月4至6日
地點：香港大球場
電視直播：HOY TV（77）、有線高清體育台（601）及有線體育台（661）直播

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