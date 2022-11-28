世界盃講古．葡萄牙｜歷史正在等待C朗　如何用好這把雙刃劍？

仍想爭取成為真正「球王」的，除了美斯，還有他的「宿敵」基斯坦奴朗拿度。只是，阿根廷找到了配合美斯的方法，而葡萄牙卻像曼聯一樣，似乎無法好好駕馭這一把雙刃劍。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



儘管C朗在上季重返曼聯後，上陣38場射入了24球，個人表現絕不失禮，但「紅魔鬼」跟歐聯資格失諸交臂，而且觀乎場上的整體演出，曼聯的行軍多了一分拖沓，少了一點流暢，眾將是否分了心要時時刻刻關顧着「球王」的心理？這個狀況無從證實，但C朗的隊友般奴費南迪斯在場上表現患得患失，在數據上也大大退步，由前季上陣58場入28球，到去季C朗回歸後僅得46仗10球，似乎側面反映着某些事。

從曼聯到葡萄牙國家隊，C朗與般奴，是相愛還是相殺？（Getty Images）

這個狀況在葡萄牙一樣發生，般奴在國家隊的表現更糟糕，他在2018世界盃及2020歐國盃都沒有進帳，而且在2017至20年間，25場賽事僅入過2球，一場在對阿爾及利亞的友賽，另一場的對手是盧森堡。當然，C朗曾帶領葡萄牙贏得2016歐國盃，做到了連費高、雷哥斯達、古圖等「黃金一代」的前輩們都無法達成的事；然而，那一屆奪冠過程實在毫無說服力，分組賽連和3場差點出不到線，淘汰賽階段加時險勝克羅地亞、互射12碼氣走波蘭，僅4強輕取當時已是強弩之末的威爾斯，更重要的是，決賽對法國時C朗早於25分鐘便傷出，艾達到加時突有神來之筆射入奠定勝局的一球時，C朗僅能在場邊歡呼。

2016歐國盃決賽，C朗傷出，只能在場邊為隊友打氣。（Getty Images）

這位37歲老將無疑鬥心依然，但有時卻演化成質疑教練、埋怨隊友、遷怒球迷等差劣行徑，在場上，不時會見到C朗的肢體語言流露出負面情緒，他有空位但你選擇射門而不是傳球的話，之後的情況可想而知，就算老到的般奴都會感受壓力，那其他年輕球員的心理陰影面積大到恐怕連簡迪都無法完全cover。當C朗在皇家馬德里不斷刷新入球紀錄的時候，一來正值狀態巔峰水平，二來身旁是絕不貪功的賓施馬，還有喜歡助攻多過入波的奧斯爾；本身其葡萄牙鋒線拍檔迪亞高祖達都開始掌握了賓施馬與奧斯爾跟C朗「相處」的秘訣，所以C朗在去年的歐國盃射入了5球，可惜祖達又因傷錯過了卡塔爾之旅。

「沒有C朗，葡萄牙可以走得更遠。」

對不起，我沒有要下這種結論的打算。以上的雖是事實，但一個硬幣有兩面，C朗對國家隊的貢獻也不能抹殺。C朗早在2003年以18歲之齡取得第一頂國家隊喼帽，至今上陣191次，超越了前皇馬隊友、西班牙守將沙治奧拉莫斯成為擁有最多喼帽的歐洲球員，他也僅以5次落後於科威特的Bader Al-Mutawa，因此他在今屆世界盃有機會打破這項紀錄。國際賽入球上，C朗的表現同樣驚人，他在2004年起到現在，沒有間斷地每一年都能為葡萄牙起碼射入一球，而且他自2004歐國盃起連續在9個大賽（4次世界盃、5次歐國盃）都有進帳，也是史上第一人。他在國際賽總共入了117球，亦打破了伊朗名將戴伊保持了15年的入球紀錄（109球）。C朗還有機會改寫其他紀錄，例如他將成為墨西哥的Antonio Carbajal及馬基斯，還有德國名宿馬圖斯後，第4個5次於世界盃上陣的球員；他今屆首場對加納時以12碼建功，成為首名於5屆賽事都有入球的人。對鬥心無限的他，繼續突破紀錄是他發揮最高水準的一大動力。

37歲卻擁有如此身體質素，是C朗苦練的成果。（Getty Images）

還有一個特別的數據，有利C朗今屆掄元。原來自2008年起，奪得歐國盃神射手，在之後的世界盃必能捧盃，例如08西班牙的韋拿、2012德國的馬里奧葛斯、2016法國的基沙文等，C朗去年的歐國盃以5球與捷克的施歷錫並列金靴，以此推論將有機會捧走今屆的世界盃。

因此，葡萄牙主帥山度士並不是要棄用C朗，重點是怎樣用好。雖然C朗在曼聯的風風雨雨擾攘多時，但現在總算告一段落，可重新集中精神放在國家隊賽事；加上他之前不時被列後備，反過來說即是養精蓄銳了半季，到了世界盃便可盡情發揮能量；塞翁失馬，或許C朗在今屆賽事後，卻要感謝坦赫格沒有「尊重」他。

「沒有C朗，葡萄牙可以走得更遠。」這雖是事實，但一個硬幣有兩面，C朗對國家隊的貢獻也不能抹殺。（Getty Images）