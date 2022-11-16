世界盃2022｜C組總覽：阿根廷技壓群雄　波蘭墨西哥有得鬥

2022世界盃C組：阿根廷在這一組實力超群，主將美斯表明今次會是最後一次參加世界盃，盡力爭取這項他最想贏、也是唯一未贏過的重要錦標。頂級射手羅拔利雲度夫斯基將帶領波蘭，力爭出線，他們最大的對手會是16強常客墨西哥。亞洲代表沙特阿拉伯雖然有半分地利，但實力差其餘3隊一截，相信很大可能分組賽出局。C組首名晉級後，會遇上D組次名，而C組次名的16強對手則是D組首名。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

C組賽程：

11月22日（二）晚上6時：阿根廷對沙特阿拉伯

11月22日（二）深夜12時：墨西哥對波蘭（ViuTV免費直播）

11月26日（六）晚上9時：波蘭對沙特阿拉伯

11月26日（六）深夜3時：阿根廷對墨西哥（ViuTV免費直播）

11月30日（三）深夜3時：波蘭對阿根廷、沙特阿拉伯對墨西哥



南美勁旅阿根廷在今屆世界盃被列入C組。（Getty Images）

世界排名第3的阿根廷以南美洲次名晉級決賽周，他們連續3屆世界盃入到淘汰賽，其中2014年那屆打入決賽，可惜加時不敵德國得亞軍。35歲的七屆金球獎得主美斯，將會第5次與阿根廷征戰世界盃，也是他的最後一屆世界盃。阿根廷今屆好手雲集，老將有迪馬利亞、奧達文迪，當打之年的有保羅戴巴拿、拿達路馬天尼斯、迪保羅、基斯頓羅美路等。

C組的墨西哥是16強常客，但時常都在16強出局。（Getty Images）

世界排名第13位的墨西哥以中北美洲次名晉身世界盃，自1994年那屆起，墨西哥每屆都能打入16強，但可惜連續7屆都是16強止步，看看他們今屆能否突圍宿命！墨西哥現由前巴塞隆拿教練馬天奴掌帥印，陣中以國內落班的球員為主，包括37歲門將奧祖亞。墨西哥還有數位外流老將，例如古亞達度、赫達靴里拉及魯爾占美利斯。

羅拔利雲度夫斯基領軍，波蘭不可忽視。（Getty Images）

世界排名26位的波蘭在歐洲區附加賽擊敗瑞典，晉級決賽周。波蘭近年大賽成績平平，上屆世界盃及去年歐國盃都在分組賽止步。波蘭陣中最有級數的球星，肯定是34歲的隊長羅拔利雲度夫斯基，他可說是當今球壇數一數二的前鋒殺手。波蘭尚有不少球員在歐洲主流聯賽落班，例如米利克、蘇亞高禾斯基、馬迪卡殊、碧拿歷克及施捷斯尼。

亞洲代表沙特阿拉伯被列入C組。（Getty Images）

世界排名51位的沙特阿拉伯雖然是亞洲一線勁旅，在亞洲區12強賽以小組首名入決賽周，但他們在世界盃成績平平，被視為分組賽魚腩。他們在上屆世界盃也是分組賽出局。