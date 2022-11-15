世界盃2022｜威爾斯隊長加里夫巴利信心十足　可踢足3場90分鐘

2022世界盃開幕在即，威爾斯隊長加里夫巴利（Gareth Bale）在周一（14日）啟程前往卡塔爾，在記者會上消除傷病疑雲，並展示自己的決心。



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威爾斯自1958年後首度打入世界盃決賽周。（Getty Images）

身處B組的威爾斯自1958年後首次殺入世界盃，隊內巨星加里夫巴利近年屢受傷患困擾，今夏轉投美職聯球會洛杉磯FC後，巴利共上陣13場比賽並攻入3球，其中只有2場比賽正選上陣。

然而巴利對目前自己的身體狀況充滿信心，「我現時身體完全健康，亦準備好比賽。如果需要我三場比賽都踢90分鐘的話，我亦可以踢足。」

加里夫巴利表示自己可以3場比賽都踢足90分鐘。（Getty Images）

「過往數周對所有球員而言都不容易，尤其是心理層面，當我們聽到有球員因傷缺席世界盃時，亦會不好受。我曾與數名球員對話，對他們而言要在上周末比賽亦不容易，大家只能祈禱自己不會受傷。」

巴利世界盃時將戴上「OneLove」彩虹隊長臂章，致力對抗任何形式的歧視，威爾斯亦是繼荷蘭、英格蘭等9國後另一參與該行動的國家。