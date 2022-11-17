桌球全英賽｜奧蘇利雲83分鐘橫掃周躍龍　寸王再上身抨擊新一代

全英桌球錦標賽16強，奧蘇利雲僅花83分鐘極速連取6局，橫掃中國球手周躍龍，輕鬆躋身8強。24歲的周躍龍兩局被奧蘇完封，今仗僅打出一棒63度，當「火箭」被問及有什麼建議給予對手時，再度「寸王」上身，直言：「我嚟打波，唔係嚟畀意見！」



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奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在全英賽與中國球手周躍龍爭入8強，「火箭」隨即入局，沒有給予周躍龍任何機會，這名中國球手首4局僅打入兩個紅波，奧蘇輕鬆領先4：0，第3局更「起Break」轟出137度。周躍龍在第5局略有起色，上手打出63度後打失，奧蘇立即回敬一棒82度反先，第6局再以「Century Break」結束賽事，結果以6：0輕取周躍龍晉級。

奧蘇利雲「派蛋」過關，今仗僅花83分鐘便完成賽事，每棒只花18秒。值得一提的是，周躍龍今仗累積的度數只得81，比起奧蘇3次「起Break」的分數還要少。

奧蘇利雲僅花83分鐘，便直落連贏6局晉級全英賽8強。（資料圖片／Getty Images）

奧蘇：人愈多我打得愈好

奧蘇利雲技術性擊倒周躍龍，賽後被問及有什麼建議給予這名中國球手，畢竟對手是對手，奧蘇表示無可奉告，「我嚟打波，唔係嚟畀意見！」

與此同時，奧蘇利雲再度「寸王」上身，以個人例子證明有些東西是與生俱來，「我從來不怕大場面，愈多人我愈打得好，我14歲首次在電視直播上打波，隨即打出75度。我天生就喜愛這種壓力，有些人就是承受不了，這就是勝負的分野。」

奧蘇利雲賽後保持一貫態度，「寸爆」一眾後輩。（資料圖片／Getty Images）

奧蘇利雲言論一向尖銳，今次都不忘以說話「起Break」，攻擊一眾後輩，「你看看15歲時的亨特利（Stephen Hendry），或是戴維斯（Steve Davis），你從他們的眼中就看得出分別，他們全都喜愛挑戰和比賽，而如今不少球員只是在互相開玩笑，這就是不同之處。」

奧蘇利雲將與丁俊暉與占美奇勒（Jamie Clarke）的勝方在8強對壘。

周躍龍被奧蘇橫掃出局。（資料圖片／Getty Images）

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