桌球｜奧蘇利雲再爆「偉論」 不喜歡照劇本打豪言「輸波更開心」
撰文：黎建明
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世界排名第一的桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）周一（14日）在全英桌球錦標賽晉級次圈，「火箭」賽後接受訪問再爆「偉論」，自稱「每場比賽都像練習」，比賽時不會感到壓力，甚至宣稱「輸波更開心」。
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奧蘇利雲在全英賽首圈遇上威爾斯球手史堤芬斯（Matthew Stevens），首局以一棒81度先拔頭籌，其後雖被對手以65：35拿下第二局，然而奧蘇利雲再以一棒94度與107度連取兩局。
第五局史堤芬斯以57：15勝出後，奧蘇利雲一口氣以73：0、68：2與102：0連贏三局，總局數以6：2淘汰史堤芬斯晉級。
奧蘇利雲賽後接受BBC訪問，再次分享自己的比賽心態，「職業球手會因為不同原因感到壓力，而我現時沒有任何壓力。對我而言，每場比賽都像是練習賽。我不是說比賽很容易，但是現時桌球對我而言只是額外事物，並不重要。」
奧蘇利雲亦稱現時大家太執着於勝負，忘記了要享受比賽，「即使我在決賽輸0：10，我的反應會是『很好，我們等會要不要喝一杯？』」
話雖如此，奧蘇利雲現時仍是世界第一，並在5月贏得自己第七座世界冠軍，10月中亦來港在香港桌球大師賽封王，近期亦在王中王（Champion of Champions）中奪冠。
然而，他卻覺得自己就像是跟着劇本比賽，「當我開始贏得幾項賽事時，我當時不覺得自己值得贏，亦不覺得自己打得夠好，情況就像是有個劇本要我贏一樣，感覺一切都是虛構的，所以我不太喜歡，而輸波時我不知為何還會更開心。」
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