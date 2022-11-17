世界盃2022｜阿根廷壯行色大勝阿聯酋　主帥：大軍名單可能有變

卡塔爾世界盃周日開鑼，美斯領軍的阿根廷把握最後機會，赴阿布扎比與阿聯酋進行友賽，憑美斯貢獻一傳一射，加上迪馬利亞梅開二度，結果清風送爽，以5球大勝阿聯酋，為世界盃一壯行色。



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世界盃開鑼在即，阿根廷飛往阿布扎比進行最後準備，與阿聯酋進行友賽，隊長美斯正選上陣，夥拍艾華利斯前場攻堅。

阿根廷憑一次反擊先開紀錄，美斯接應隊友直線殺入禁區，這名阿根廷隊長沒有貪功，接近單刀的情況下橫傳予艾華利斯送入網，17分鐘打開缺口。迪馬利亞先接應阿古拿的傳中，第一時間勁射破網，其後再在禁區扣過對方門將建功，9分鐘內梅開二度，阿根廷領先至3：0。

美斯無私助攻艾華利斯，助阿根廷先開紀錄。（美聯社）

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美斯與迪馬利亞二人之力，再度撕破阿聯酋防線，美斯禁區內突然加速推橫，即使以右腳起腳依然射出精彩一球，將皮球射向網仔破網，阿根廷半場遙遙領先4球，加上哥利亞下半場15分鐘錦上添花，結果阿根廷以5球大勝阿聯酋。

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美斯推過對方守將妙射破網。（美聯社）

受傷兵困擾 史卡朗尼：名單可能有變

阿根廷今仗4將分別因傷患及不適而未被列入大軍名單，主帥史卡朗尼賽後表示，26人大軍名單或許還有變動，「我們還有一些小問題，今仗缺席的球員出場有風險，我們當然不想調整，但有時是逼不得已，在未來幾天才可確定最終名單。」

根據阿根廷傳媒透露，今仗缺陣的戴巴拿﹑基斯甸羅美路﹑尼高拉斯干沙利斯及艾真度高美斯皆有可能最後關頭落選，而今仗上陣半場的阿古拿也有傷在身。對於球員的傷兵情況，阿媒指史卡朗尼當然不滿，因他認為實際情況與球會提供的不一樣。

阿根廷將在下周二（22日）鬥沙特阿拉伯，上演C組首場分組賽。

史卡朗尼直言大軍名軍還有變動的可能。（美聯社）

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