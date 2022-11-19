桌球全英賽｜奧蘇利雲慘敗！中國丁俊暉表現神勇　連贏六局取勝

全英桌球錦標賽8強出現驚人戰果，中國球手丁俊暉表現神勇，直落6局大炒「火箭」奧蘇利雲。在最後一局，丁俊暉更加造出一棒破百的131度奠勝，終止他最近7次對奧蘇全敗的頹勢。



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21次贏過桌球三大賽冠軍的奧蘇，賽後仍帶住微笑接受訪問，表示大敗並沒有困擾他，打桌球總會有狀態及手風不好的時候。他說：「我已經打了桌球30年，一路走來，都受過一些打擊，這點兒對我而言並不重要。有些時候你打波，表現會好好，有時候就不會。今場就是那些打不好的日子之一，你還能做什麼？」這是奧蘇首次在桌球三大賽的比賽中，一局也贏不到。

奧蘇還表示直落輸0：6並沒有太大驚訝，他說：「我沒有驚訝，我整個星期都說，我低迷的日子其實已經比其他人的低迷期要好。我曾經有過好狀態的日子，所以我不能抱怨什麼。現在是時候休息了。」

在全英賽8強，丁俊暉大炒奧蘇利雲6：0。（網上截圖）

奧蘇向來對丁俊暉青睞有加，很高興見到這位世界排名38位的中國球手，在今場打出如此優秀的表現。奧蘇說：「小丁打得非常好，能夠見到小丁打出這樣的表現，真的太好了。我希望他可以多點打出這樣的水平，因為他是個好球手。」

丁俊暉近期狀況反覆，之前在北愛公開賽首圈止步。隨世界排名下滑，他需要參加外圍賽。奧蘇表示丁俊暉是屬於大場面的球手，在多觀眾的主場更有利他發揮最好的一面，「在沒有觀眾的細場，小丁不會茁壯成長的。你不會把賽馬放在滿是泥濘的老場地，這樣不會帶來最好的效果。」

奧蘇與丁俊暉惺惺相惜。（微博）

丁俊暉賽後對6：0的大勝感到意外，他認為頭兩局打得不好，有很多失誤，但之後愈打愈好。35歲的丁俊暉說：「我打得不錯，把握到機會，同時有點運氣幫忙。」丁俊暉今仗終止了對「火箭」7連敗的頹勢。

他亦承認奧蘇今場狀態欠佳，他說：「打奧蘇向來困難。我知道當我領先時，他可以很快就反擊追回來。不過，今場他看來無法做到。」這是丁俊暉職業生涯首次「派蛋」給奧蘇。