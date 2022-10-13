桌球｜奧蘇利雲憶父入獄陷6年黑暗期　如可選擇冀改變當時的自己

桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）錄製節目《Seventh Heaven》時，回憶父親入獄後的一段黑暗時期，以酗酒、濫藥來麻醉自己，長達6年時間瘋狂生活，影響長遠比賽表現。「火箭」對此相當後悔，並表示如果可以的話，一定會改變當時的自己。



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奧蘇利雲憶述父親入獄後的一段黑暗時期。（資料圖片：Getty Images）

對奧蘇利雲而言，1992年是人生中重大的一年。他在該年首次參與職業賽事，而他的父親同年因謀殺入獄。奧蘇利雲表示這件事改變了自己，「如果這事不曾發生，很多我生命中犯的錯也許可以避免。我並不是在怪責我的父親，但我當時失去很多支持。」

「之前，我從未試過喝酒、吸煙或接觸那類物品，然後我經歷了瘋狂的6年。如果可以的話，我一定會改變那段日子，因為那段時間我非常依賴外來物品，改變自己的感受。」

奧蘇利雲表示如果可以時光倒流，一定不會重蹈覆轍。（梁鵬威攝）

「以前我一直很有自信，但之後我再無那種感覺。我認為這是其後許多問題的起因……當我感覺不好時，我第一時間會想用酒或做其他東西，改變我的想法。」

奧蘇利雲表示一旦越過底線，很難再回到以前，「我更想做回那個天真無邪、不曾做那些事的16、17、18歲小孩，但我只能怪自己。如果可以，我絕對會改變當時的自己。」

現年46歲的奧蘇利雲，今年第七度成為世界冠軍。（Getty Images）

奧蘇利雲認為，自己在過去20年學會處理壓力，雖然偶爾仍會像今年世錦賽時情緒有波動，但他清楚這只是暫時性問題，「贏、輸還是和，並不真的重要。」



現年46歲的奧蘇利雲，今年第7度贏得桌球世錦賽冠軍，追平「桌球皇帝」亨特利紀錄。他早前來港出戰香港桌球大師賽，並在決賽擊敗主場球手傅家俊，贏得冠軍。