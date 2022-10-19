桌球｜白旋風老馬有火鬧球證「有乜咁好笑」　奧蘇利雲出言撐前輩

桌球是著名的紳士運動，但在昨日（18歲）的北愛爾蘭公開賽首圈，傳奇球手「白旋風」韋德（Jimmy White）與球證口角，更因為「手指指」而遭警告。奧蘇利雲賽後評論這件事，表示理解韋德，認為球證的警告是不必要的。



60歲的韋德北愛爾蘭公開賽首圈面對比利時球手比素（Luca Brecel），落後局數0：3。在第四局，他打入紅波後，球證賓威廉斯（Ben Williams）錯誤點出韋德準備打的顏色波。賓威廉斯說藍波，韋德說啡波。賓威廉斯糾正後為自己的失誤發笑，此舉引起韋德的不滿。

球證賓威廉斯為自己的失誤發笑。（網上片段截圖）

韋德老馬有火，十分不滿，質疑球證，連講3句「有乜咁好笑（what's funny about that）」，之後疑似向球證舉起食指，別轉身去。球證賓威廉斯認為韋德指向他，故對他作出警告。

韋德連向球證說了3句「有乜咁好笑」後，疑向球證舉起食指。（網上片段截圖）

韋德問他原因，他回應：「因為你喺度指我。」球證更加表示，若果韋德再作任何不當舉動，這局將直接判韋德落敗。

"What's funny about that!?" 😡



Ronnie O'Sullivan and Alan McManus give their thoughts on the heated incident between Jimmy White and the referee #NIOpen | @ronnieo147 | @AlanMac1990 pic.twitter.com/32PjNmmgFe — Eurosport (@eurosport) October 18, 2022

最後，韋德繼續打波，這局以25：66落敗，直落連輸4局，不敵比素出局。比素賽後說：「我不知當時發生什麼事，我只聽到韋德說『有冇咁好笑』，因為球證在笑。我認為球證笑是想輕鬆一點，但韋德不高興。」

擔任評述嘉賓的奧蘇利雲，賽後為韋德辯護，認為球證不應警告，他說：「我完全明白為何韋德不覺得好笑。他正在困難的時間，他打得不好。」他認為韋德沒有不敬地指向球證，他說：「球證開始笑，韋德的手沒有做什麼，只是好像在表達『究竟發生什麼事』。之後球證就警告他，我覺得真是不必要。」