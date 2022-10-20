桌球．北愛公開賽｜奧蘇利雲爆冷出局後偉論　打波如工作輸波也好

桌球世界排名第一的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在北愛爾蘭公開賽爆冷不敵同樣來自英格蘭的基斯（David Grace），在64強止步。他賽後直言早對桌球失去熱情和興趣。



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基斯爆冷以4：3擊敗奧蘇利雲。（World Snooker Tour）

「火箭」奧蘇利雲對基斯的比賽，虎頭蛇尾。頭兩局先由奧蘇利雲以86：24、66：24取下，其後卻被基斯以64：4、96：7、86：0連贏三局，雖然「火箭」第六局以63：40將局數追平，然而基斯再以84：1贏得決勝局，總局數以4：3淘汰奧蘇利雲。

基斯賽後形容今場是他生涯最大勝仗，相反「火箭」淡然回應敗仗。奧蘇利雲近年經常對桌球發表偉論，今仗賽後接受《BBC》訪問直言：「沒有熱情和渴望，我會付出我認為需要的努力。」

奧蘇利雲賽後表示，已對桌球沒有熱情和渴望。（World Snooker Tour）

「這工作不值得我為它感到壓力或麻煩，有時輸波是因禍得福，令我可以做其他事。」奧蘇利雲表示，自己賽後不會談論比賽，「我讓其他人分析及批評，與此同時我會放下比賽並吃午餐。」

奧蘇利雲今年贏得自己第七座世界冠軍。（Getty Images）

今年奧蘇利雲贏得自己第七座世界冠軍，亦在香港桌球大師賽擊敗傅家俊贏得錦標。他在訪問指一年打好一個賽事，已感滿意：「如果我一年可以在一個賽事上發揮得好，對我而言已經足夠……大約8年前，我心態上已離開了桌球，我只在場上做我能做的事，這是一個好的平台，讓我做其他事並提供很大自由。」

奧蘇利雲表示，自己的比賽表現是隨心，「有一天，我早上起床時會感覺很興奮，然後打出好的比賽，但如果我不感到興奮，我真的不在乎。我會打幾球然後拿獎金，就像是一件沒有情感的工作。」

奧蘇利雲早前來港作賽時，曾抽空跑山。（Strava）

奧蘇利雲現時亦在Eurosport擔任嘉賓評述。他坦言，若非為Eurosport工作，自己根本不會參賽，「我對比賽、活動、賽程均無興趣，只是當打比賽為生意讓我有些興趣。我已贏得這個權利，我可以在自己喜歡的時候，做我想做的事。即使我以後的比賽全敗，我認為我已贏得按自己心意行動的權利。」



香港球手方面，李俊威打入北愛公開賽32強，然而面對衛冕冠軍的主場球手馬克艾倫（Mark Allen），以總局數3：4惜敗出局。