桌球︱中國球手周躍龍突被球證警告　奧蘇抱不平質疑大細超︱有片

北愛爾蘭桌球公開賽決賽，由中國球手周躍龍對衛冕的馬克艾倫（Mark Allen），卻發生一件小意外，引起爭議。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

比賽進行至第四局，周躍龍以局數2：1帶前，該局也領先61：17。當時白波挨近粉紅波上方，兩紅波分散在粉紅波下；而另外兩個紅波就靠於右方cushion前。

周躍龍在第四局遇到難題。（網上截圖）

周躍龍拿起了輔助工具，本想出棒，但發現打紅波的線路被粉紅波擋住，隨即放棄，並一度苦惱地搲頭。他之後舉起球棒「度位」，想擊打右方的紅波，正在思考之際，竟然被球證警告。

「你要決定點打喇！（you need to decide）」原來周躍龍的出棒時間（shot time）已超過兩分鐘，所以球證兩次提醒這位24歲中國球手。其實球手出棒前費煞思量是正常不過的事，2019年同一項賽事，沙比（Mark Selby）就曾做出史上最長的出棒時間（6分13秒），周躍龍這兩分鐘可謂是「小巫見大巫」。

沙比即在Twitter上分享這段短片，並打趣道：Come on Leo（球證Leo Scullion），他（周躍龍）還有4分鐘去思考如何大聲喊。（he still had another 4minutes to think for crying out loud）」

Come on Leo he still had another 4minutes to think for crying out loud 🙄 — Mark Selby MBE (@markjesterselby) October 23, 2022

負責評述賽事的「白旋風」韋德（Jimmy White）及「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），同樣對球證的舉動感到驚訝。

韋德指出，周躍龍平日出棒不慢，今次只是個別事件，「如果他每棒都打這麼久，球證就應該警告，但這是很難打的一棒。」

奧蘇亦同意，並質疑球證並不公正，「他對周（躍龍）這樣做，也許是因為他排名不高。他會對沙比、希堅斯、羅拔臣或我這樣做嗎？可能不會，但誰知道？」「火箭」又認為，如果兩分鐘不出棒就要收警告，新規定就必須向所有人實行。

奧蘇利雲質疑球證不公平對待每位球手。（Getty Images）

幸好，周躍龍未有受太大影響，美妙地把白波打到球桌上方，拉開跟紅波的距離，並拿下該局；但他結果輸局數4：9，失落冠軍。今屆北愛公開賽已非首次發生跟球證有關的爭議，韋德在首圈時一度與球證口角，更因為「手指指」而遭警告。