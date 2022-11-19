世界盃2022｜國際足協宣布球場禁賣酒 啤酒贊助商一句回應後刪帖
撰文：顏銘輝
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在世界盃開賽前兩日，國際足協突然宣布，與主辦國卡塔爾商討後，禁止在球場內提供酒精類飲品。贊助商百威仍可在場內出售不含酒精的啤酒。
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國際足協周五（18日）發聲明，表示與主辦國當局商討後，將出售酒精飲料的位置定於場外的球迷嘉年華、其他球迷聚集的地點以及持牌場所，取消所有在世界盃球場周邊的酒精飲料銷售點。
聲明稱：「主辦國當局及國際足協繼續努力確保球場及周邊地區，能夠為球迷提供享受、尊重及愉快的體驗。」國際足協補充，贊助商百威仍可在場內出售不含酒精的啤酒。百威是國際足協的贊助商，在世界盃有獨家銷售啤酒的權利。
球場禁酒的消息公布後，百威突然在Twitter發帖表示「咁好難搞嗰喎」，被視為是對禁酒令的回應，但隨後百威刪除了這則帖文。百威的母公司發言人表示，由於一些他們無法控制的原因，部分原定在球場舉行的活動無法進行。
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