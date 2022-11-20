輪椅劍擊｜余翠怡勇奪匈牙利站第二金 鍾婉萍湯雅婷一銀一銅
撰文：黎建明
出版：更新：
香港輪椅劍擊隊周六（19日）出戰IWAS輪椅劍擊世界盃匈牙利站第三日賽事，「輪椅劍后」余翠怡繼早前在女子A級重劍個人賽奪金後，再於女子A級花劍個人賽封后，贏得她在今站的第二金。
此外，另外兩名港隊代表鍾婉萍與湯雅婷亦在女子B級花劍個人賽，獲得一銀一銅。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
作為女子A級花劍賽事的8號種子，余翠怡直入賽事16強，接連以15：2淘汰土耳其選手Elke Lale Van Achterberg及意大利選手Loredana Trigilia，其後再在4強以15：13擊敗匈牙利選手Eva Andrea Hajmasi。
余翠怡在決賽再接再厲，以15：9力克意大利選手Ionela Andreea Mogos封后，亦是她在今站賽事的第二金，另外兩名出戰該項目的港隊成員林嘉雯與范珮珊分別取得第10名和第11名。
其他港將方面，鍾婉萍與湯雅婷出戰女子B級花劍個人賽，獲得銀牌與銅牌的佳績。吳弛烽與鄺遠興出戰出戰男子A級佩劍個人賽，分別得第22名和23名。
港隊將在周日（20日）下午4時出戰女子花劍團體賽，務求再創佳績。
輪椅劍擊世界盃｜港隊匈牙利站旗開得勝 余翠怡女子重劍奪金殘疾羽毛球世錦賽｜3港將提早鎖定獎牌 陳浩源輪椅一度故障輪椅劍擊世界盃｜港隊征意大利傳好消息 湯雅婷女花B級個人摘銅輪椅劍擊｜余翠怡世界盃華沙站奪第三面獎牌 女子重劍勇奪銅牌輪椅劍擊｜余翠怡華沙站再添獎牌 女子花劍憾負匈牙利劍手摘銀輪椅劍擊｜余翠怡世界盃華沙站響頭炮 女子佩劍摘銅而回劍擊｜輪椅劍擊隊揚威泰國世界盃 余翠怡女子花劍勇奪金牌輪椅籃球｜坐上雙輪引發無限可能 白首之心望港隊有後起之秀