輪椅劍擊｜余翠怡勇奪匈牙利站第二金　鍾婉萍湯雅婷一銀一銅

香港輪椅劍擊隊周六（19日）出戰IWAS輪椅劍擊世界盃匈牙利站第三日賽事，「輪椅劍后」余翠怡繼早前在女子A級重劍個人賽奪金後，再於女子A級花劍個人賽封后，贏得她在今站的第二金。

此外，另外兩名港隊代表鍾婉萍與湯雅婷亦在女子B級花劍個人賽，獲得一銀一銅。



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余翠怡（圖白色外套）在世界盃匈牙利站女子A級花劍個人賽奪金。（香港傷殘人士體育協會提供）

作為女子A級花劍賽事的8號種子，余翠怡直入賽事16強，接連以15：2淘汰土耳其選手Elke Lale Van Achterberg及意大利選手Loredana Trigilia，其後再在4強以15：13擊敗匈牙利選手Eva Andrea Hajmasi。

余翠怡（圖左）出戰世界盃匈牙利站女子A級花劍個人賽。（香港傷殘人士體育協會提供）

余翠怡在決賽再接再厲，以15：9力克意大利選手Ionela Andreea Mogos封后，亦是她在今站賽事的第二金，另外兩名出戰該項目的港隊成員林嘉雯與范珮珊分別取得第10名和第11名。

鍾婉萍（圖左一）於女子B級花劍個人賽奪得銀牌，湯雅婷（圖右一）則獲得銅牌。（香港傷殘人士體育協會提供）

其他港將方面，鍾婉萍與湯雅婷出戰女子B級花劍個人賽，獲得銀牌與銅牌的佳績。吳弛烽與鄺遠興出戰出戰男子A級佩劍個人賽，分別得第22名和23名。

輪椅劍擊隊於第三日賽事集齊三色獎牌。（香港傷殘人士體育協會提供）

港隊將在周日（20日）下午4時出戰女子花劍團體賽，務求再創佳績。