世界盃2022｜揭幕戰主客球迷互罵後變老友　「我要啤酒」口號響徹

卡塔爾世界盃揭幕戰，東道主兩球淨負厄瓜多爾，縱然平淡收場，依然吸引逾67000名球迷入場觀戰。自從卡塔爾取得主辦權後，爭議不斷，球迷們亦把握機會，在場內表達不滿。



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世界盃正式揭幕，東道主卡塔爾首仗失利，厄瓜多爾隊長安拿華倫西亞（Enner Valencia）上半場梅開二度，結果卡塔爾主場兩球淨負，成為歷來首支在揭幕戰落敗的球隊。

卡塔爾取得今屆主辦權後，直至開鑼前依然有不少爭議，卡塔爾疑似賄賂厄瓜多爾8名球員的傳聞傳得沸沸揚揚，但這支南美球隊僅16分鐘就打破謠言，安拿華倫西亞12碼建功。

厄瓜多爾3分鐘建功變越位 拆解首球何解變詐糊

厄瓜多爾輕勝卡塔爾 歷來首支主辦國首戰敗陣

厄瓜多爾兩球淨勝東道主卡塔爾。（美聯社）

世界盃全球矚目，當然吸引不少球迷朝聖，但有球迷就可能有混亂，看台上就正正出現這一幕。

網上流傳瘋傳一段影片，一名身穿厄瓜多爾球衣的球迷，在看台展示金錢的手勢，並向身後的主場球迷展示，諷刺卡塔爾的造假傳聞。這名身穿當地傳統衣服的球迷隨即動怒，同時斥對方閉口，旁人立即出口調停。

為了支持愛隊，一時過火難免，稍後再有另一條短片在網上流傳，兩名當事人由對罵變「攬頭攬頸」。卡塔爾球迷直指大家因為足球而相遇，一同參與這項盛事，而厄瓜多爾球迷亦表示，即使勝負令人沖昏頭腦，但這也是熱情的表現，兩人其後握握手做個好朋友。

此外，早前國際足協突宣布球場禁止售賣啤酒，厄瓜多爾球迷趁半場時，高呼「我們要啤酒」，表達訴求。

La hinchada #ECU ya tiene el primer hit del #FIFAWorldCup : “Queremos cerveza, queremos cerveza” pic.twitter.com/Pk91fYLug5 — Javier Lanza (@javierlanza) November 20, 2022

今仗出現不少空位。（Getty Images）

卡塔爾世界盃揭幕戰的比數是？ 厄瓜多爾兩球淨勝卡塔爾 揭幕戰兩軍合共有多少次射門？ 兩軍合共10次

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