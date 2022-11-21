世界盃2022｜厄瓜多爾3分鐘建功變越位　拆解首球何解變詐糊

不一山足3分鐘，厄瓜多爾憑一次混戰，攻入今屆世界盃首個入球，隨即拆穿假波疑雲。不過，VAR判斷越位在先，入球無效，不少球迷不禁直呼「點解」。



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卡塔爾世界盃揭幕戰，由東道主對厄瓜多爾，早前傳出假波疑雲，指卡塔爾將會以1球小勝對手，全取3分。

這個傳聞僅僅維持不足3分鐘，艾斯度比倫罰球斬入禁區，卡塔爾門將艾舒比與菲歷斯托利斯相撞，其後這名門將再度打空，米高艾斯查達頂入中間，托利斯凌空將皮球送入中路，安拿華倫西亞再加一頭建功，但執法球證奧沙圖（Daniele Orsato）收到指示，VAR認為越位在先，入球無效。

厄瓜多爾3分鐘建功，可惜越位在先。（Getty Images）

雖然直播再展示越位畫面，卻沒有拉出越位線，感覺有點兒戲。大會其後以新科技3D動畫形式解釋，原來越位的是11號的米高艾斯查達，當時他的右腳小腿突出。

翻看整個攻勢，似乎沒有越位之嫌，究竟艾斯查達何時越位？艾斯度比倫斬入禁區時混戰一輪，菲歷斯托利斯與艾舒比相撞時，稍稍頂中皮球，艾斯查達就在這刻突出右腳越位了，這名厄瓜多爾球員其後再加一頭，證明參與進攻。

艾斯查達（11號）右腳稍稍突出，構成越位。（Getty Images）

開賽短短3分鐘，已有機會解釋什麼是越位，簡單而言，就是進攻球員向前傳球時，接應的隊友比防守方的後衛更接近防守方的底線，就構成越位。今個攻勢有別於普遍情況，門將離開龍門，因為只要進攻一方比防守球員（不論是門將或其他球員）位置更前，所以越位已經成立。

厄瓜多爾3分鐘入球為何無效？ 厄瓜多爾在混戰時，因為將皮球頂向中路的米高艾斯查達右腳小腿稍為突出，故此越位在先。 誰為厄瓜多爾建功？ 安拿華倫西亞

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