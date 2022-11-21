世界盃2022｜FIFA嚴管球迷操行不得除衫露紋身 主場球迷率先犯規
撰文：何偉畧
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卡塔爾世界盃2022焦點不限於戰果，看台上球迷的行為亦成為外界焦點，賽前兩天突然禁止球場內賣酒，引起熱議。
英媒《天空體育》報道，國際足協（FIFA）就本屆賽事向球迷發出行為指引，除了酒精限制，針對球迷的衣著也有提示，包括紋身。
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揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾，看台上大批穿上棗紅色T恤的球迷，載歌載舞齊齊跳，為卡塔爾打氣。這批打氣團中不少人有紋身，甚至有人「炸手」，可見全條手臂都佈滿紋身。
這一批支持主隊的打氣團是否來自卡塔爾，不得而知，但極可能不符FIFA的指引。FIFA近屆世界盃都制訂場內行為指引，從衣著、隨身物品等，管制球迷。本屆指引明示球迷不得脫衣或暴露私密部位，僅脫去上衣亦不能接受，更指為免除疑慮，紋身或彩繪「並不是衣服」，代表紋身也要遮蔽。查看俄羅斯世界盃的指引，並無任何關於紋身的限制。上述這些卡塔爾打氣團人士，可能統統違反指引。
卡塔爾境內公開飲酒及醉酒屬違法，當地部門與FIFA在賽前兩天同意，禁止球場內販賣一切酒精類飲品。指引列明，球迷行事不得明顯受酒精或麻醉藥物等影響，應有節制並緊遵卡塔爾法律飲酒。上屆世界盃指引有關酒精的部分，僅要求球迷按俄國法例，有節制地飲用。
卡塔爾世界盃球迷可在哪裏飲酒？
必達公園（Al Bidda Park）的球迷嘉年華區
卡塔爾首戰對厄瓜多爾比數？
卡塔爾0:2厄瓜多爾
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