世界盃2022︱國際足協會長痛斥西方國家偽善　英軍女足隊長唱反調

卡塔爾世界盃2022開幕前夕，國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在多哈記者會上來一場被英國廣播公司（BBC）形容為「出人意表的獨白」（extraordinary monologue），接近一小時慷慨陳詞大力捍衛卡塔爾和今屆賽事，同時痛斥西方國家報道卡塔爾人權紀錄是「偽善」。

當這位來自瑞士的足球最高監管機構舵手為卡塔爾世界盃護航，今夏為英格蘭捧起女子歐國盃冠軍的隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）卻跟他大唱反調。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴在記者會全力為卡塔爾護航，痛罵西方國家偽善。（Getty Images）

卡塔爾世界盃受到當地人權、大量外地勞工死亡及當地對待不同性取向人士等議題，蒙上陰影，在瑞士出生的恩芬天奴，卻未認同西方國家的取態，記者會一開始便說：，「今天我有強烈的感受，今天我跟卡塔爾人、阿拉伯人、非洲人、同性戀者和外地勞工身同感受。」



「歐洲國家和西方世界已為我們帶來大量教訓，我是歐洲人，我們過去3000年在全世界的所作所為，在（我們向世人）給予道德課前，應先用未來3000年來道歉。」他指出，「如果歐洲人真是關心這些人的命運，他們可以像卡塔爾那樣建立合法渠道，讓他們部分人到歐洲工作，給予他們一點未來、一點希望。」

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴稱卡塔爾已經預備好。（Getty Images）

恩芬天奴又說，「我難以理解那些批評聲音，我們需要投資在這些人身上，利用教育給他們更好將來和更多希望。我們都應該教育一下自己，很多事情並不完美，而改革和改變需要時間。」他直斥：「（西方社會）這種一面倒的道德課只是偽善，我不明白為什麼無人提及（當地）2016年至今的進步。」

他揚言，「卡塔爾已經預備好，它將會是歷來最出色的世界盃。我不需要為卡塔爾辯護，他們能夠捍衛自己；我為足球護航，卡塔爾（足球）取得進步，我感到很多事情也是如此。」

「當然我不是卡塔爾人、阿拉伯人、非洲人、同性戀者、傷殘人士或外地勞工，但我跟他們身同感受，因為我清楚了解作為外地人在異國被歧視和欺凌的感受。」恩芬天奴稱，「小時候，我因為紅頭髮和雀斑被欺凌。」

2021年2月英國《衛報》報道，自卡塔爾成功申辦2022世界盃以來，6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡的外地勞工在當地死亡。這些數字上述國家駐卡塔爾大使館。

英格蘭女足隊長莉亞威廉臣稱對卡塔爾世界盃不感興趣。（Getty Images）

恩芬天奴全力為卡塔爾護航，足球界各大巨星和要員繼續大唱反調，英格蘭女足隊長莉亞威廉臣接受BBC訪問時直言，「一個理應是地球上最偉大節目，卻要蒙受如此巨大陰影，實在是個恥辱。」她抱怨，「老實說，我實在不知道我們為何會到那裏。」

卡塔爾被指付出300萬英鎊賄賂國際足協官員，換取對方支持申辦世界盃，但在兩年調查後獲判無罪。當年曾支持卡塔爾申辦的前國際足協會長白禮達，近日改口風指讓卡塔爾主辦是個錯誤。莉亞威廉臣說，「我感到很失望，從小長大至今，看世界盃都是令所有人聚在一起的盛事。」

她希望利用自己的聲音帶動改變，「我認為有些時候，必須作出轉變，確保這種事情不會再次發生。」莉亞威廉臣更表示，「我會繼續支持英格蘭男子隊，但作為球迷，今年我實在（對世界盃）提不起任何興趣，那是件傷感的事。」