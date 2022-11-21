世界盃2022｜英格蘭大炒伊朗霸氣盡現　年輕新世代沙卡比寧咸搶鏡

英格蘭在世界盃B組首場分組賽，以6：2大勝伊朗。英格蘭實力明顯凌駕伊朗，多位球員取得入球，19歲的祖迪比寧咸開紀錄，21歲的布卡約沙卡梅開二度，加上史達寧、拉舒福特及基亞利殊各入一球。



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現場有伊朗球迷展示標語，嘲諷英格蘭中堅哈利馬古尼。（Getty Images）

英格蘭在頭10分鐘控制大局，踢得很有耐性，很多時在中後場互傳，靜待兩翼的機會。伊朗屯兵後場主守，塞住中路的空間。英格蘭初段靠傳中製造機會，其中在8分鐘一次快開罰球，哈利卡尼左路傳中，很有威脅，可惜哈利馬古尼、史達寧等都把握不到。

伊朗門將比蘭雲特面對傳中時，與隊友相撞，鼻部受傷。（美聯社）

伊朗門將比蘭雲特面對這次卡尼的傳中時，與隊友相撞，鼻部受傷流血，經過約5分鐘治理後，成功止血，繼續作賽。不過，一會兒後，比蘭雲特示意未能作賽，需要擔架被抬離場。19分鐘，伊朗後備門將賀辛賀斯尼入替。

30分鐘，英格蘭組織到一次不錯的進攻。他們在右路發難，沙卡回傳捷比亞，捷比亞傳給中路的史達寧，史達寧彈給沙卡右路傳中，美臣蒙特入楔一射斜出。

美臣蒙特一射中網側。（Getty Images）

英格蘭的進攻愈來愈有威脅，更多在前場造到互傳組織，逐步撕破伊朗防線。英格蘭角球攻勢，哈利古尼搶點一頂，皮球直飛上飛，可惜中楣。

比寧咸接應傳中頂入，為英格蘭先開紀錄。（Getty Images）

35分鐘，19歲中場祖迪比寧咸接應勞基梳爾左路傳中，側額頭槌建功，英格蘭領先1：0。43分鐘，英格蘭角球攻勢，哈利馬古尼「泰山壓頂」頂贏，頭槌二傳，沙卡勁抽射楣底入網，英格蘭領先2：0。與球會表現比，哈利馬古尼可說脫胎換骨。

沙卡接應馬古尼二傳抽入。（Getty Images）

沙卡一腳勁射，為英格蘭贏到2：0。（Getty Images）

45分鐘，英格蘭快攻，比寧咸傳予哈利卡尼，卡尼右路傳中，伊朗沒有防守球員搶前點，史達寧第一時間入楔射入，英格蘭拉開到3：0。由於初段伊朗門將比蘭雲特受傷，上半場需要補時14分鐘。上半場補時10分鐘，伊朗終於找到今場首次攻門，他們四打三快攻，但查漢巴克殊在無人看管下一腳炒高。

史達寧射成3：0。（Getty Images）

上半場完結，英格蘭靠比寧咸、沙卡及史達寧各建一功，半場領先伊朗3：0。比寧咸是英格蘭史上在世界盃第二年輕的入球球員；最年輕是1998年世界盃的奧雲。英格蘭上半場佔82%控球，射門7射4中入3球，而伊朗僅得一腳不中目標攻門。

下半場踢了15分鐘，英格蘭仍然控制大局，但未有很入肉的射門。62分鐘，沙卡攻入個人第二球。他在右路面對伊朗的後防，很有自信，在對方禁區推橫，無人能阻攔射入，英格蘭拉開到4：0。

沙卡梅開二度。（Getty Images）

65分鐘，伊朗前鋒泰尼米追成1：4。68分鐘，在上半場瞻前顧後的英格蘭中堅哈利馬古尼身體不適，臉容呆滯，步行離場，英格蘭未有馬上換人，暫以10人應戰。到70分鐘，英格蘭才作出多個換人，由艾歷迪亞入替馬古尼，另外拉舒福特、基亞利殊及菲爾科頓入替，換走史達寧、沙卡及美臣蒙特。

哈利馬古尼下半場突然不適，被換離場。（Getty Images）

71分鐘，拉舒福特一入場，第三腳就入波，他在右路面對伊朗守將，第一腳控，第二腳扣，第三腳一射，為英格蘭贏到5：1。拉舒福特後備入替僅49秒就入波，是世界盃史上第三快後備入替取得入球的球員。

拉舒福特一入替，即入波。他第一腳入波一控，再一扣。（Getty Images）

拉舒福特之後第三腳一射，為英格蘭贏到5：1。（Getty Images）

89分鐘，英格蘭快攻，後備入替的哥林威爾遜右路接應入禁區，他不獨食，橫傳給中路的基亞利殊射入，英格蘭拉開到6：1。下半場需要補時10分鐘。

基亞利殊後備上陣都有入球。（Getty Images）

踢到100分鐘，還有VAR出現！（Getty Images）

100分鐘，VAR指英格蘭球員禁區內犯規，球證看過片段後，判伊朗獲得12碼。伊朗派泰尼米主射，一射入網，在103分鐘射成2：6。踢到103分鐘，比賽完結，英格蘭以6：2大勝伊朗。這是英格蘭在世界盃史上第二次一場攻入6球，上次是上屆世界盃贏巴拿馬。

英格蘭全場佔78%控球，13次埋門7次中目標，至於伊朗就8射3中。英格蘭贏波後，暫時在B組以3分排首位。

英格蘭首戰大勝，史達寧有一球進賬。（Getty Images）

**以下為英格蘭對伊朗的賽前消息**

修夫基賽前談到彩虹臂章的風波，他說：「很多討論我都不在場，因為我專注於準備比賽。我們會戴國際足協的臂章，我相信這是由多個足總集體下的決定，我們是其中一分子，但我們盡全力專注於比賽。」

賽前一小時，英格蘭公布正選陣容，與之前《太陽報》所披露的一模一樣。以下為英格蘭的正選陣容：

門將：1 比克福特

後衛：12 捷比亞、5 史東斯、6 哈利馬古尼、3 勞基梳爾

中場：22 祖迪比寧咸、4 迪格蘭賴斯、19 美臣蒙特

前鋒：17 布卡約沙卡、9 哈利卡尼、10 史達寧



英格蘭對伊朗正選陣容。（Twitter）

伊朗亦在賽前一小時公布正選陣容，他們有可能排出5-3-2陣式：

門將：1 比蘭雲特

後衛：2 莫夏拉米、8 保拿利干治、15 捷舒米、19 馬捷賀斯尼、5 米列莫哈馬迪

中場：21 諾亞拿希、18 卡利米、3 夏沙菲

前鋒：9 泰尼米、7 查漢巴克殊



早前英格蘭隊長哈利卡尼稱會在世界盃期間戴上彩虹色的「One Love」隊長臂章，賽前傳出國際足協會出手阻止，英足總行政總裁Mark Bullingham揚言會力撐到底，準備定幫卡尼交罰款。不過，在賽前3小時，英格蘭與德國等7支歐洲代表隊發聲明，表示他們的隊長不會戴彩虹臂章。（英格蘭轉軚 卡尼不會戴彩虹臂章 足智彩曾暫停受注）

英格蘭隊長哈利卡尼及領隊修夫基出席賽前記者會。（Getty Images）

賽前一日，英國《太陽報》獨家披露英格蘭的正選陣容，指出「三獅軍團」將會以4-3-3陣式鬥伊朗。以下為《太陽報》聲稱的正選排陣：

門將：1 比克福特

後衛：12 捷比亞、5 史東斯、6 哈利馬古尼、3 勞基梳爾

中場：22 祖迪比寧咸、4 迪格蘭賴斯、19 美臣蒙特

前鋒：17 布卡約沙卡、9 哈利卡尼、10 史達寧



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英格蘭在卡塔爾操練。（Getty Images）

英格蘭賽前記者會上，主帥修夫基表示右閘基爾獲加及中場占士麥迪臣兩將因傷未能披甲。「三獅軍團」將在今仗開賽前維持單膝跪，修夫基坦言這是適當的表態時機。（麥迪臣﹑獲加因傷避鬥伊朗 英格蘭續以單膝跪表態）

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