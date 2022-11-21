世界盃球評︱英格蘭又是時候捧盃了？　萬年熱門與冠軍的真正距離

2022世界盃開鑼，最多香港球迷談論的球隊，始終是英格蘭。受惠（或受累）於全球市場推廣最成功的英超聯賽，英軍每屆大賽總是備受注目，加上當地傳媒追捧，由1966年唯一一次奪冠至今，每隔4年便響起：Football is coming home（足球回家去）的呼喚，逾半世紀以來，這隊萬年熱門與冠軍始終是這麼近、那麼遠。

英格蘭女足今年夏天已在歐洲國家盃奪冠，男子隊又能否將足球帶回家？



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

英格蘭身處今屆世界盃B組，出線應無難度。（Getty Images）

絢爛歸於平淡的英格蘭

英格蘭曾經歷艾歷臣、卡比路領軍的外籍領隊年代，兩者之間的本土主帥麥卡倫、之後的鶴臣同樣不成功，直到2016年由前國腳修夫基（Gareth Southgate）執掌，終於重回正軌。

什麼樣子的領隊，便有什麼樣子的球隊，英格蘭在修夫基麾下平實、淡然，不求華麗，只見實際。2018世界盃，修夫基首次領軍出戰大賽，沒有太大期望下驚喜獲得第四名，主要受惠走線理想：16強對哥倫比亞（戰至互射十二碼才獲勝）、8強對瑞典，準決賽戰至加時不敵克羅地亞，季軍戰再負比利時，都是意料之內。

雖然如此，取得第四名，其實已追平英格蘭在世界盃歷來第二佳成績，尤其這隊英軍已沒有碧咸、朗尼、謝拉特、林柏特等黃金一代球星，絢爛歸於平淡，限米煮限飯，修夫基勝在知道球隊長短處，不會勉強做不擅長的事，不介意踢務實、高效率足球，比賽應贏則贏，要輸便輸。4年過後，又是如何？

修夫基帶領下，英格蘭連續兩個大賽均走到最後階段，今次能否再創佳績？（Getty Images）

限米煮限飯的修夫基

首屆歐國聯得季軍，2020歐國盃由多國合辦，作為東道主之一的英格蘭一路勇闖決賽，決賽對意大利前，修夫基深得各界掌聲。一場失之交臂的決賽，卻將他由神壇狠狠扯下來，批評他在決賽戰術不夠進取、不應互射十二碼前一刻才換人主射……其實他只是做回自己而已——有點保守、堅持己見，做自己認為對的事，結果未必盡如人意。

其實那一場決賽，意大利也只是互射十二碼3：2僅勝英格蘭，當然事後回看，120分鐘才換入的兩個年輕球員查頓辛祖和拉舒福特均射失，令修夫基首當其衝，然而世事無如果，假如當時二人同時完成任務，他早已被封成神人。按照英軍陣容來看，仍覺得歐國盃亞軍算是有交代有餘。

英格蘭以往的問題，往往是選擇太多，星光熠熠的年代，「謝拉特、林柏特應否同時上陣？」成為千古謎題，如今星光褪去，隊長哈利卡尼能否領軍捧盃？

料穩入八強 再進一步難度頗高

英格蘭連續兩個大賽均能戰至最後階段，令人期待今屆世界盃能否更上層樓，再嚐冠軍滋味。他們連續兩屆歐國聯表現甚頹，今個年度更踢至要降班，惟這項備受忽視的賽事猶如「太公波」，難有參考價值，評估英格蘭奪冠機會，最重要的還是實實際際地看走線和對手以及本身球員狀態。

英格蘭身處分組賽B組，對手是伊朗、美國和威爾斯，單看牌面，很難想像首名出線以外的選項，唯一隱憂是英軍一向慢熱，分組賽往往入球少和未必能擊敗實力次一等的球隊。如果想走得更遠，英格蘭必須盡力取得B組首名，因為如跌入次名，16強便要硬撼A組首名球隊，如無意外那隊將會是荷蘭。

英格蘭在今屆世界盃可走多遠？（Getty Images）

揭幕戰看到A組主辦國卡塔爾對厄瓜多爾兩隊表現，加上同組塞內加爾失去王牌前鋒沙迪奧文尼，已可知A組除了荷蘭以外，餘下3隊戰力只屬一般，因此英軍若在B組首名出線，16強無論遇上哪一隊（A組次名），相信都可順利再過一關，晉級8強機會高唱入雲。

真正考驗正是由八強開始，賽果正路的話，很大機會遇到上屆冠軍法國，即使失去賓施馬，高盧雄雞陣中尚有另一神鋒麥巴比。試問當馬古尼遇上麥巴比，又怎能阻擋對方進攻？這一關，老實說順利通過機會不大。

當然也有可能法國未能取得D組首名，這樣英軍8強對手便可能是丹麥、墨西哥或波蘭，運氣這樣好的話，當然很大機會直指四強。但若行到這一步，運氣相信已用盡，準決賽對手最有可能遇上美斯領軍的阿根廷或是荷蘭，英軍面對兩隊均無把握可言，尤其預告今屆最後一次出戰世界盃的美斯奪盃決心極強，阿根廷前中後三線陣容實力全部在英軍之上，到此已不用再構想下去。

修夫基領軍之下，英格蘭雖不似以往，會輕易在大賽壓力下崩潰、大熱倒灶，而能發揮本身實力，但同時也沒有魔術棒令不可能變為可能，因此想像不到他們忽然能擊敗阿根廷或巴西兩大熱門。當然足球是圓的，什麼也有可能，筆者也沒有水晶球可預知未來，只是修夫基的務實作風，令英格蘭的一切變得「有個譜」，就算出乎意料入到決賽，冠軍最大障礙可能正是他本人。