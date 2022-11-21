世界盃2022｜英格蘭卡尼戴彩虹臂章或即罰黃牌　足智彩暫停受注

英格蘭今晚（21日）迎來B組首場賽事，早前隊長哈利卡尼（Harry Kane）稱會在世界盃期間戴上彩虹色的「One Love」隊長臂章，賽前傳出國際足協（FIFA）會出手阻止，英足總行政總裁Mark Bullingham揚言會力撐到底，準備定幫卡尼交罰款。

然而更值得球員與球迷關注的是，一眾選擇戴上「One Love」臂章的隊長，可能一上場即被球證「獲贈」黃牌一面。



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英格蘭出戰當日，忽然傳出國際足協將出手禁止卡尼戴上彩虹臂章的消息。（Getty Images）

英格蘭早在9月時已向國際足協申請，要求在世界盃期間戴上「One Love」臂章，至今未有結果，隊長卡尼曾在記者會上稱這是英軍全體共同意願，指足總仍在與國際足協溝通，亦肯定在賽前會知道對方決定，主帥修夫基亦支持球隊行動。

然而外國多家媒體報道指，戴上「One Love」臂章的隊長出場後會立即被球證判罰黃牌。根據世界盃規則，球員每累積兩面黃牌即要停賽，因此堅持每仗戴上彩虹臂章的隊長若連續兩場比賽均戴上「One Love」臂章，他們在第三場分組賽便須停賽，球隊屆時如尚未確認出線資格，或嚴重打亂球隊部署。

荷蘭隊長雲迪積克表示若確認戴彩虹臂章會被罰黃牌，之後會再作討論。（Getty Images）

荷蘭隊長雲迪積克（Virgil Van Dijk）早前在賽前記者會上，確認會在首場比賽戴上OneLove臂章，然而若因此要被罰黃牌的話，球隊之後需再作討論。

英格蘭足總行政總裁Mark Bullingham接受《天空體育》訪問時指出，國際足協沒有回應他們的信件，聲稱已做好繳交罰款的心理準備，「我們認為這行動能展示我們的價值觀，因此是十分重要」。

香港賽馬會暫停受注卡尼先發事件投注。（香港賽馬會截圖）

值得留意的是，香港賽馬會在英格蘭對伊朗一仗提供兩項關於卡尼的投注事項，第一項有關「那一件事首先會發生在哈利卡尼身上？」的注項，當中第一個選項正是「被罰黃牌」。在國際足協傳出戴上One Love臂章會被罰黃牌的消息後，馬會已暫停受注此注項（見上圖）。至於另一注項「哈利卡尼會取得多少個入球？」則未受影響，可如常下注。

香港賽馬會亦已暫停受注加里夫巴利的先發事件投注。（香港賽馬會截圖）

荷蘭隊長雲迪積克、威爾斯隊長加里夫巴利同樣預告會戴臂章，馬會未在荷蘭對塞內加爾一仗，為雲迪積克開出投注事項；至於威爾斯對美國一仗，加里夫巴利則跟卡尼一樣，獲馬會開出先發事件投注，同樣已暫停受注。

躋身卡塔爾世界盃決賽周的英格蘭、威爾斯、荷蘭、比利時、丹麥、法國、德國和瑞士隊，參加了一個名為「OneLove」的運動，8支球隊隊長包括英格蘭的哈利卡尼在內，將會在世界盃期間戴上印有彩色心形圖案及「OneLove」字樣的臂章，以支持LGBT＋族群，反對卡塔爾禁止同性戀及各種形式歧視。在卡塔爾，婚外性行為及同性戀都屬犯法，違者最高可能被判處7年監禁。

世界盃2022 英格蘭首戰何時上演？ 英格蘭第一場比賽將在香港時間11月21日晚上9時上演，對手是亞洲代表伊朗，ViuTV將免費直播這場比賽。 英格蘭有邊啲球星？ 哈利卡尼、基亞利殊、史達寧。

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