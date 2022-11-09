烏拉圭2022世界盃｜陣容詳盡分析　分組賽賽程對手走線點評

南美勁旅烏拉圭連續四屆晉身世界盃決賽周，球隊今屆被分配至H組，首仗對手是亞洲代表韓國。



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南美強隊烏拉圭現時世界排名為14。（Getty Images）

現時世界排名：14

世界盃最佳成績：冠軍（2次）

外圍賽晉級之路

烏拉圭在世界盃南美洲區外圍賽，18場比賽取得8勝4和6負得第三，順利晉級世界盃決賽周。

焦點球員：蘇亞雷斯（Luis Suarez）效力球隊：烏拉圭球會國民隊

現年35歲的蘇亞雷斯，仍具相當實力。（Getty Images）

烏拉圭H組分組賽賽程（香港時間）

11月24日（星期四） 晚上9時 烏拉圭對韓國

11月28日（星期一） 深夜3時 烏拉圭對葡萄牙

12月2日（星期五） 晚上11時 烏拉圭對加納