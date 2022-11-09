烏拉圭2022世界盃｜陣容詳盡分析 分組賽賽程對手走線點評
撰文：黎建明
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南美勁旅烏拉圭連續四屆晉身世界盃決賽周，球隊今屆被分配至H組，首仗對手是亞洲代表韓國。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
現時世界排名：14
世界盃最佳成績：冠軍（2次）
外圍賽晉級之路
烏拉圭在世界盃南美洲區外圍賽，18場比賽取得8勝4和6負得第三，順利晉級世界盃決賽周。
焦點球員：蘇亞雷斯（Luis Suarez）效力球隊：烏拉圭球會國民隊
烏拉圭H組分組賽賽程（香港時間）
11月24日（星期四） 晚上9時 烏拉圭對韓國
11月28日（星期一） 深夜3時 烏拉圭對葡萄牙
12月2日（星期五） 晚上11時 烏拉圭對加納
烏拉圭屬於哪一組？同組對手有哪幾隊？
烏拉圭屬於H組，同組對手有葡萄牙、加納、南韓。
今次是烏拉圭第幾次參加世界盃？
今次是烏拉圭第14次參加世界盃決賽周。
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