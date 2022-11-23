世界盃2022｜韓國主帥證實孫興慜候命　「戴面罩對他沒什麼不便」

韓國將會在香港時間周四（24日）晚上9時，出戰首場世界盃H組分組賽，面對烏拉圭。韓國主帥保羅賓度今日（23日）表示，隊長孫興慜可以候命，這位30歲效力熱刺的前鋒，將會戴上面罩上陣。



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孫興慜近日戴住黑色面罩操練，他之前表示若果國家隊需要他，他願意冒險披甲，但對於能否在首場分組賽出戰，還沒有明確答案。直至教練保羅賓度今日證實，孫興慜將會候命。

保羅賓度說：「孫興慜會踢。」

「戴面罩對他來說沒有什麼不便。」

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「我們希望他會最大程度感到舒適。我們會用最好的方法，讓他在比賽中感到輕鬆自在。」

「不過，他知道，我們也知道，在那次受傷後，我們不能排除一些風險。」

孫興慜在今月初代表熱刺出戰歐聯對馬賽時受傷，退下火線，賽後證實需要接受手術。英國《每日電訊報》當時報道，孫興慜的眼眶有4處骨折。孫興慜手術後，一直養傷，沒有再為熱刺比賽。

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