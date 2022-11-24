世界盃2022｜拆解日本神調動　德國連續兩屆無視防守弱點自食其果

日本在E組形勢被一致看淡下，創造國家足球史上一大奇蹟，半場落後下反勝4屆冠軍德國。日本主帥森保一從賽前選人到熱身賽，承受一面倒罵聲，以一個下半場神調動，升上神壇。

「藍武士」追和一球由三名後備鋒將炮製，入球功勞卻不能忽視正選前鋒前田大然。觀乎全場，森保一的神作，必須算上德國主帥菲力克一份。



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近來有哪位日本球迷沒有罵過他？森保一的誘敵調動，從下半場開始。（Getty Images）

日本正選陣以守為先，箭頭是效力蘇超些路迪的快馬前田，利用速度打突擊，並在前場壓逼。上半場8分鐘，伊東右路大腳轉邊，前田在魯迪格（Antonio Rüdiger）身後搶出接應射入，惟被判越位。

前田大然刺穿德國，可是德國不作應變。（Getty Images）

伊東純也右路傳中，前田大然入楔，德國防線完全甩位，可惜越位告終。（影片截圖）

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入球無效，效果卻明顯，日本簡單攻勢已暴露德國高位防守的風險。德國四人防線，魯迪格拍尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）扼守中路，左閘大衛拉林（David Raum）由中場改造，右閘由慣打中堅的歷卡斯蘇尼（Niklas Süle）擔任。德國防線右路轉身慢，欠速度的問題，早在這次「詐胡」暴露。

警鐘已響起，視若無睹，變成喪鐘。（Getty Images）

日本上半場退守，禁區內長期人馬踏踏。德國今仗攻擊側重左路，發動多由穆斯亞拿（Jamal Musiala）內切牽引，整條右路參與進攻不多。上半場日本甚至放棄控球，讓德國放心壓前。攻勢有遠射，也有入滲，更藉拉林入楔博得12碼，由根度簡操刀開記錄，甚至補時再有夏維斯食詐胡。德國防線上半場近乎「冇嘢做」，一如既往推前到中線，9分鐘那個缺口，下半場發作。

日本下半場早段換入富安健洋（左），一度出現五後衛，實為利用兩側翼衛，侵襲德國高位防線。（Getty Images）

森保如何神調動？易邊第一個調動收起上半場失去控球最多的久保建英，換上中堅富安健洋，下半場初段一度形成近乎五後衛陣式，既想守住德國追擊「燕梳球」的攻勢，亦嘗試用長友佑都及酒井宏樹從兩側快放。該段日本其實連穩住控球都有困難，幸而德國把握力不濟，變成日本門將權田修一表演時間。

後備三人組炮製追和一球，德國防線缺口出血。（Getty Images）

以為日本求守，57分鐘卻換上對抗力較強的淺野拓磨，加上左路三笘薰代替長友佑都，用意明顯：從左路攻略德國防線壓前而回身慢的弱線。日本扳平一球，三笘左路放直線，穿越哥列斯卡（Leon Goretzka）與蘇尼的第一道閘，小禁區突然形成日本「4打3」，南野拓實在魯迪格趕到前半射半傳令紐亞（Manuel Neuer）勉強救出，由堂安律執雞。其實早於入球前幾分鐘，同一位置已被打穿，不過伊東純也攻門被擋，酒井補射炒高。

淺野拓磨反超前一球，蘇尼（右）包越位，紐亞的撲救動作亦是關鍵。（Getty Images）

蘇尼賽後成為箭靶，皆因日本反超前一球，淺野拓磨本應越位，多得蘇尼在中路突然後移而包越位。菲力克點名批評蘇尼甩位，個人失誤引致日本高效率反擊得手。可是，德國高位防守的弊病，早於上屆世界盃已出現，當屆分組賽首仗被墨西哥以邊路反擊打穿，今戰情况其實大同小異。

德國被日本反吸，世界盃出師不利，菲力克有絕對責任。（美聯社）

菲力克的德國面對日本早段退守，放心搶攻。9分鐘前田遺下的計時炸彈，放置不管。當日本左路加人搶攻，德國防守時佈陣依舊，防中甘美治（Joshua Kimmich）傾向進攻，代替根度簡的哥列斯卡（Leon Goretzka）亦非精於掃蕩的球員。貴為歐聯冠軍教頭，菲力克根本沒有處理右路防守弱點，批評蘇尼之餘，不如先公開承認責任。

日本上屆世界盃戰績如何？ 16強出局，2:3不敵比利時。 日本與德國下場賽程？ 日本Vs哥斯達黎加（11/27晚上6時）、德國Vs西班牙（11/28凌晨3時）

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