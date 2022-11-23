世界盃2022｜三笘薫高中拒職業約成佳話　今屆看「川崎兄弟」揚威

日本隊在卡塔爾世界盃出現不少新面孔，日劇《孤獨的美食家》領銜演員松重豐日前向舊鄰居、征戰首屆世界盃的三笘薫加油打氣，成為一時熱話。能深得「鄰居大叔」歡心並出力支持，想必是因為他自小不卑不亢的個性。



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曾出演《孤獨的美食家》、《Unnatural法醫女王》等知名日劇演員松重豐，近日錄製了影片向舊鄰居、今屆入選日本國家隊的三笘薫打氣。

日本中場三笘薫不只是球技出眾，謙遜個性也贏得球迷歡心。（Getty Images）

松重豐在影片中說道：「恭喜三笘薫選手入選日本隊參加卡塔爾世界盃。在他小時候我們曾經是鄰居，我是你住在隔壁的大叔。」他回憶約20年前，三笘薫放學後經常會到他家等媽媽回家，總是坐在沙發上打機。

松重豐為三笘薫能出戰世界盃感到高興，「親戚視角」般期望主帥森保一能安排三笘正選上陣，更為他打氣：「在德國、西班牙手上取得勝利！」松重更笑指要以「連屋企狗狗都嚇倒的氣勢為他吶喊助威」。

日本知名演員松重豐自爆是三笘薫的兒時鄰居，成為日本一時熱話。（網上圖片）

高中曾拒川崎前鋒職業合約

松重雖然在6年前搬屋，三笘家隨後也已搬離舊址，兩家人仍有保持聯絡。松重如此支持三笘薫，除了因為球技，也因為其個性。「即使他取得入球，也不會表現出『是我入球贏波』的氣焰，反而是『一起合力』的團結感覺，以球隊勝利為先。」

三笘薫在2018年加盟川崎前鋒，踢出表現後已被日媒廣傳一逸事，就是在高三時竟然拒絕升上職業隊。

三笘薫在高三時卻拒絕了川崎前鋒的職業合約。（Getty Images）

25歲的三笘薫生於大分縣，在神奈川縣長大，幼稚園因哥哥開始踢足球，小二加入了川崎前鋒U10受訓。他中學時已憑技術優異和戰局閱讀力強，獲公認是前途無限的新星之一。然而，他在高三時卻拒絕了川崎前鋒的職業合約。

川崎的球探向島建憶述，在三笘薰高三時曾與三笘及其父母面談，希望將他升上職業隊。有份游說的還有莊子春男，他是發掘川崎一代傳奇中村憲剛的伯樂，足見球會對三笘薰的誠意。沒想到，三笘薰的回答是：「我想在大學足球的4年間重新磨煉自己。」

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白禮頓上季簽入三笘薰後外借到聖基萊斯聯，三笘比甲常規賽及季後賽共上陣27場，射入7球。（Getty Images）

雖然年紀輕輕，三笘薰卻已有一流選手需具備的心態，「說實話，當時我對自己成為職業球員沒有信心。當我看到高一屆的三好康兒和板倉滉，我沒有信心能踢職業隊。當時覺得要考慮未來，還是去築波大學好好鍛煉自己較好。」

向島更指，三笘入隊不久，已對他說目標是外闖，雖然心想這小子在剛加盟球會便想「出走」，同時不得不佩服其不卑不亢和力求進步的個性，這亦讓他在2020年在川崎開始職業生涯後，翌年即獲英超球會白禮頓的青睞。

三笘薰被白禮頓外借到比甲聖基萊斯聯磨練，在常規賽及季後賽共上陣27場，射入7球。一季後，他被白禮頓收回。他在11月初白禮頓作客3：2擊敗狼隊一場中，以頭槌破門取得個人英超首球。

日本隊在世界盃決賽周首戰即對勁旅德國。（Getty Images）

「川崎兄弟」首戰世界盃

三笘薫在2021年11月首獲徵召入日本隊一隊，在今年3月對陣澳洲，第二度為日本上陣，僅用了5分鐘便取得國家隊首球，並用10分鐘完成了國家隊生涯首個梅開二度，成功帶領日本第7次闖入世界盃決賽周。

發揮穩定的三笘薫躋身森保一的26人大軍名單，與青梅竹馬板倉滉、田中碧、門將權田修一征戰首屆世界盃登場。三笘、板倉滉與田中碧三人不只是川崎前鋒青訓出身，自小學開始已經一起踢足球，與權田修一在少年時代於神奈川縣川崎市的「鷺沼SC」」（鷺沼Soccer Club）相識，感情要好。

就在三笘薫對澳洲梅開二度後，當時同場的後衛板倉滉不禁感嘆此子的威力，滿臉笑容為好友感高興，「在後面邊看邊覺得真的太勁了，見證小學已相識的他奠勝真的很開心，今日MVP一定是他。」來自同一成長地的三人，今屆若交出表現着實不只是為了日本隊，也必為培育他們的川崎爭光。

（左起）板倉滉、三笘薫和田中碧是青梅竹馬，自小一直夢想站在世界舞台，三人在外闖前更一起在川崎前鋒並肩作戰。（網上圖片）

「鷺沼SC」」負責人澤田秀治接受採訪時更興奮表示，希望四人能同時站在世界盃賽場上，合力為日本取得入球。64歲的澤田談起見証這四人成長，難掩激動，「三笘薰從小就很有天賦，我記得他小學一、二年級在球會夏令營對高年級的比賽中，就能射入4、5球。」

他更爆料指田中碧從幼稚園時代就特別好強，「他第一次參加我們的幼兒足球體驗活動時，獨自坐在一邊，問他是不是需要幫忙，他說這種程度的練習太沒趣了。體驗活動是面向初學者，對他而言太簡單了。」他又指板倉滉在小二對高年級的比賽中，表現活躍。

三笘薫和田中碧不只是川崎前鋒隊友，相差1年的二人曾就讀同一間小學。（網上圖片）

此外，今屆日本隊的世界盃26名代表中，神奈川籍的就有7人，而神奈川縣有6支日本職業聯賽球隊，為全國最多。澤田秀治認為，最主要原因是神奈川有很多像「鷺沼SC」這樣的社區球隊。