世界盃2022｜日本撼德國等機會反守為攻　長友佑都「機心」惹不滿

世界盃周三（23日）上演E組比賽，日本首仗硬撼德國，主帥森保一在賽前記者會上表示球隊已充足備戰，期望球員能在今仗展現成果，「進取而沉穩，以挑戰的精神去踢。」



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歷屆世界盃最佳成績僅為16強的日本，分組賽首戰即要迎擊勁旅德國。主帥森保一偕隊長吉田麻也出席賽前記者會，被問到在2014年巴西世界盃將首場對科特迪瓦形容為「決勝戰」，會怎樣看今場對戰德國。

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日本主帥森保一與隊長吉田麻也出席賽前記者會，二人指球隊已準備充足。（Getty Images）

森保一坦言劍指勝利是不變的，一戰竭盡所能，在世界盃沒有可以留力戰鬥的對手：「即使有疲累的球員，相信26人的總戰力加起來便會取勝。包括球員、職員們，我們都知道只要突破16強便能改寫日本足球歷史，大家也是抱着一樣的目標來到這裏。目前一仗是最重要的，一仗一仗來。」

日本隊在守田英正調整狀態後，昨日首次26人齊人操練。（Getty Images）

亞洲球隊中，主辦國卡塔爾和伊朗先後在第一場分組賽吞敗，森保一指兩場賽事都可作為參考。同樣在亞洲區外圍賽突圍而出登上世界最高舞台，作為亞洲球隊之一，森保坦言：「雖然也想在這舞台合力向世界展現亞洲的水平，但我們還我們，參考之外會以我們的方式迎戰德國。像以往般由做好防守到攻擊，沉穩、有耐性去戰鬥。」

四朝元老長友佑都在賽前一天由金髮染成紅髮，再成焦點。（Getty Images）

傳長友佑都變髮惹不滿

在昨日操練中，隊中四朝元老長友佑都一頭紅髮受到注目。日本鬥德國大戰當前，該守將由本來搶眼的金髮，再染成紅髮。

據日媒指出，長友在今月9日出發往多哈時，戴上「KING KAZU」三浦知良標誌性的意大利品牌紳士帽，當記者問他的造型時只以一句「好看吧」帶過。直到坻步操練時，才以金髮示人，興奮向記者表示連續兩屆世界盃以金髮出戰賽事，未料他在大戰前再改變髮色。

據悉他在昨日早上，叫日本的髮型師到宿舍為他染髮換形象，有職員爆料指隊中也有不滿聲音，質疑「他還未夠搶眼嗎？」

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