世界盃2022｜日本靠後備兵熱血反勝德國　權田修一四連撲將功補過

日本為球迷製造驚喜！他們在世界盃E組面對歐洲勁旅德國，在半場落後0：1的劣勢下，靠教練森保一連番換人，表現愈踢愈好。堂安律及淺野拓磨兩位後備兵先後建功，助日本以2：1反勝德國。繼前一日沙特阿拉伯爆冷贏阿根廷後，亞洲球隊再踢出經典勝仗！



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【23：01】完場前，日本以2：1擊敗德國。

【22：56】95分鐘，哥列斯卡接應隊友頭槌，禁區頂起腳遠射，僅僅柱邊出界。

【22：45】83分鐘，日本後場罰球斬上前場，德國的歷卡斯蘇尼包了越位，淺野拓磨入禁區，尼高舒洛達碧克追不到他，淺野拓磨窄角度射近柱，射破紐亞十指關，為日本反先2：1。

堂安律為日本追平。（Getty Images）

【22：37】75分鐘，3位日本後備球員合作，三笘薰放直線給禁區內的南野拓實，南野拓實射門被維亞撲出，堂安律「執雞」為日本追成1：1。

【22：35】73分鐘，日本難得有機會，伊東純也近門一射，被紐亞撲出，酒井宏樹補射炒高。

權田修一連番阻止基拿比的攻門。（Getty Images）

【22：33】70分鐘，德國連環攻門，權田修一4連救，先救出荷夫曼的埋門，之後基拿比頭頂腳踢3度埋門，都被權田修一撲出。

根度簡一射中柱，十分失望。（Getty Images）

【22：21】60分鐘，穆斯亞拿橫傳，根度簡在中路接應，無人看管，推到禁區頂起腳，中柱而出。

【22：13】51分鐘，穆斯亞拿大顯個人技術，他在左路引球，在日本禁區內如無人之境，避開多位日本守將，起右腳一射高出。

【22：09】47分鐘，基拿比左路入楔，無人看管下射高。

富安健洋在下半場後備上陣。（Getty Images）

【22：07】46分鐘，日本換人，由後衛富安健洋入替前場的久保建英，相信是改踢三中堅。

【22：02】德國上半場佔81%控球，14射5中，相反日本僅1射門而且不中目標。

夏維斯門前加多腳射入，但越位在先，入球無效。（Getty Images）

【21：49】49分鐘，德國「食詐糊」。湯馬士梅拿右路底線傳中，伊東純也解圍卻頂給予禁區頂的甘美治，讓甘美治順勢遠射。權田修一落地撲出，基拿比截到，傳入中路，夏維斯門前加多腳射入。夏維斯越位在先，入球無效，德國半場領先1：0。

【21：44】45分鐘，日本禁區頂又被德國找到空位射門，穆斯亞拿在娥眉月內避過日本守將起腳，但無功而還。

【21：41】42分鐘，日本的禁區頂再現空位，甘美治一腳射高。

根度簡射入12碼，德國領先1：0。（Getty Images）

【21：32】33分鐘，根度簡射入12碼，德國領先1：0。根簡度7次為德國國家隊主射12碼，全部都入網。

【21：31】31分鐘，日本門將權田修一在禁區內撲跌了德國左閘大衛拉林，球證判罰12碼。

【21：21】20分鐘，德國從左路策動攻勢，入滲中路，甘美治後上在娥眉月頂抽勁一腳，被權田修一撲出。

前田大然食詐糊。（Getty Images）

【21：08】8分鐘，德國中場失誤，被日本搶到波打反擊，伊東純也右路突襲傳中，前田大然遠柱射入，但越位在先，入球無效。

德國隊賽前掩口合照，相信是為了抗議國際足協不准他們的隊長戴彩虹臂章。（Getty Images）

【21：03】在賽前的合照儀式，德國國家隊的正選齊齊掩口。

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**11月23日（三）晚上9時：【E組】德國對日本**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

估計日本排出4-2-3-1陣式，教練森保一收起南野拓實、富安健洋及三笘薰等球員，派了些路迪的前田大然打正選前鋒。伊東純也、鎌田大地及久保建英為攻中，從後支援。日本的中場線還有田中碧及遠藤航。防守方面，板倉滉拍吉田麻也扼守中路，長友佑都及酒井宏樹分列兩閘，權田修一把守最後一關。

日本有5個正選球員在德國聯賽落班，包括慕遜加柏的板倉滉、史浩克04的吉田麻也、杜塞爾多夫的田中碧、史特加的遠藤航、法蘭克福的鎌田大地。酒井宏樹以前亦踢過漢諾威。

以下為日本的正選陣容：

門將：12權田修一

後衛：19酒井宏樹、4板倉滉、22吉田麻也、5長友佑都

防中：17田中碧、6遠藤航

攻中：14伊東純也、15鎌田大地、11久保建英

前鋒：25前田大然



德國續由紐亞把關，歷卡斯蘇尼、尼高舒洛達碧克、魯迪格及大衛拉林鎮守後防。德國派根度簡打正選而非哥列斯卡，相信教練菲力克打算進取一點。攻中一線由3位拜仁球員組成，支援夏維斯。德國的正選就以德甲班霸拜仁慕尼黑為骨幹，陣中的拜仁兵包括紐亞、甘美治、湯馬士梅拿、穆斯亞拿、基拿比。

以下為德國的正選陣容：

門將：1紐亞

後衛：15歷卡斯蘇尼、23尼高舒洛達碧克、2魯迪格、3大衛拉林

防中：6甘美治、21根度簡

攻中：10基拿比、13湯馬士梅拿、14穆斯亞拿

前鋒：7夏維斯



德國門將紐亞。（Getty Images）

日本國家隊。（Getty Images）

德國世界排名11位，在歐洲區外圍賽直接出線，10戰得27分，拋離北馬其頓及羅馬尼亞，取得J組首名晉級。德國上屆世界盃中了「衛冕魔咒」，分組賽出局。他們去年在歐國盃16強止步後，主帥路維下台，改由菲力克掌帥印。他們在歐國聯成績平平，於A3組6戰得7分，排小組第3位。

日本世界排名24位，在亞洲區外圍賽12強賽10戰得22分，取得B組次名，直接晉身決賽周。日本上屆世界盃表現獲得好評，打入16強，一度領先比利時2：0，可惜倒輸2：3出局。

日本隊在卡塔爾世界盃出現不少新面孔，日劇《孤獨的美食家》領銜演員松重豐日前向舊鄰居、征戰首屆世界盃的三笘薫加油打氣，成為一時熱話。能深得「鄰居大叔」歡心並出力支持，想必是因為他自小不卑不亢的個性。（三笘薫高中拒職業約成佳話 今屆看「川崎兄弟」揚威）

日本隊將在今日E組首場賽事硬撼德國。一直推動「消滅旭日旗運動」的誠信女子大學教授徐景德，日前於社交媒體警告日本球迷，指若看到場上出現旭日旗，即向FIFA（國際足協）告發。（日韓場外率先交戰 韓教授「全球運動」監察日本球迷）

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