世界盃2022球評｜西班牙搶韁狂勝7球　巴塞雙子主宰進攻命脈

猶記得上年的歐洲國家盃，西班牙前線全靠莫拉達，這名西班牙尖刀屢次失機，令「狂牛兵團」踢得吃力。

一年多後，西班牙再戰大賽，卡塔爾世界盃首戰排出無鋒陣，莫拉達先列後備，全場8次中目標，其中7次轉化成入球，結果狂數哥斯達黎加7蛋。是否與莫拉達有關？未必，反而與巴塞隆拿雙子有更大關係。



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西班牙在今屆世界盃首登場，分組賽面對哥斯達黎加，兩軍實力有差距，上半場由3名鋒將各建一功，已經遙遙領先3：0，換邊後繼續攻，再轟入4球，結果「狂牛兵團」以7球大炒哥斯達黎加，創下西班牙在世界盃歷來最大的勝仗。

西班牙7球大勝哥斯達黎加 托利斯梅開二度

西班牙世界盃首戰，7球大炒哥斯達黎加旗開得勝。（Getty Images）

回看上年的歐洲國家盃，前場把握力不足，必定是西班牙的問題之一，前場孭飛的莫拉達時常失機，不時令西班牙陷入苦戰。西班牙首兩場分組賽皆和波而回，即使最終殺入4強，但每場賽事也贏得驚險，稍欠說服力的同時，似乎失去了勁旅的氣燄。

翻查西班牙今屆世界盃的大軍名單，主帥安歷基未有刻意揀選其他中鋒，依然只得莫拉達一名中鋒，其餘鋒將同樣是翼鋒。

莫拉達時常失機，在上年的歐國盃老是常出現。（資料圖片／Getty Images）

以西班牙首戰的表現，踢法與歐國盃無異，繼續維持一貫的控球在腳，上半場的成功傳球次數多達537次，創出世界盃史上的紀錄。安歷基今仗收起莫拉達，改派「無鋒陣」出戰，由丹尼爾奧莫﹑阿辛斯奧及費倫托利斯合作攻堅，效果卻異常地好，上半場已經轟入3球，前場3將各建一功，換邊後再4度射破基羅拿華斯，結果狂數哥斯達黎加7球。前線沒有莫拉達，西班牙攻力更銳利，全場錄得8次中目標射門，其中7次也轉化成入球。

與其說西班牙解決了把握力的問題，反而是組織能力大有改善。安歷基今仗派出柏迪（Pedri）與加維（Gavi）擔任正選，這對巴塞中場成為西班牙的進攻命脈，以活力撐起西班牙中場線，同時創造不少機會，這對「1字頭」的中場孖寶，不禁令人想起沙維及恩尼斯達這一對黃金組合。

18歲的加維表現搶鏡，分別傳給奧莫及托利斯，即使未算是助攻，但他的傳送功不可沒，這名巴塞年輕中場隨後以腳面妙射建功，以18歲110日之齡取得首個世界盃入球，他的表現同時當選今仗的最佳球員。

加維當選今場的最佳球員。（Getty Images）

柏迪不遑多讓，初段製造機會予奧莫與阿辛斯奧的攻門，可惜同樣未能中目標。即使19歲的他只踢57分鐘，但他15次進入前場的三閘線，3次製造機會，多達接近97%的傳球成功率。

柏迪上陣不足1小時，但在進攻上甚有貢獻。（Getty Images）

單單以一場賽事，當然難以把這對巴塞中場與沙維﹑恩尼斯達相題並論，畢竟哥斯達黎加今仗防守上壓力不足，令兩人有不少空間發揮，但兩人的傳送為隊友鋪橋搭路，令西班牙在進攻上更流暢，今場大勝，二人功不可沒。倘若柏迪與加維在今屆餘下賽事繼續發揮高水準，相信有望繼承兩名傳奇的衣砵，成為西班牙未來的棟樑。

柏迪在今年3月接受訪問時，直言希望效法兩大前輩，「我十分欣賞加維，他才華橫溢，希望我和他能夠成為恩尼斯達與沙維般強大的組合。」

沙維及恩尼斯達當打的時期，正正是西班牙橫掃球壇的時期，若果再誕生一對強勁的中場組合，是否意味西班牙復興不是夢？

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沙維與恩尼斯達這對黃金組合，加維與柏迪又能否複製師兄的步伐？（資料圖片／Getty Images）

西班牙大勝哥斯達黎加的入球球員是？ 丹尼爾奧莫﹑阿辛斯奧﹑費倫托利斯（2球）﹑加維﹑莫拉達﹑卡路士蘇拿 加維在世界盃入球時的年紀是？ 18歲110日

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