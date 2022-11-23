世界盃2022｜西班牙7球大勝哥斯達黎加　托利斯梅開二度

緊接日本熱血反勝德國後，另一場E組比賽，由西班牙鬥哥斯達黎加。兩軍實力差距甚遠，「狂牛兵團」踢得輕鬆，上半場己經領先3球，下半場未有留手，西班牙再4度射破基羅拿華斯的十指關，結果西班牙大勝7球。



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世界盃E組，西班牙排出4-3-3陣式，尖刀莫拉達及安素法迪先列後備，前線由阿辛斯奧﹑費倫托利斯﹑丹尼爾奧莫攻堅，以無鋒陣出戰；哥斯達黎加方面，則排出3-6-1出戰。

（01美術製圖）

西班牙首個具威脅攻勢，柏迪一球過頭波，丹尼爾奧莫入楔第一時間撞射，可惜稍稍偏差，未能命中目標。西班牙除了兩邊側擊，中路入滲都有辦法，同樣來自柏迪的組織，交給阿辛斯奧快射，可惜再一次在柱邊出界。

丹尼爾奧莫近射失機。（Getty Images）

西班牙的攻勢愈來愈近磅，丹尼爾奧莫與加維一次配合，交出一球過頭波，奧莫先以身位擋住對方，隨後轉身直接面對拿華斯，再快對手一步一挑破網，西班牙11分鐘領先1：0。

丹尼爾奧莫瀟灑挑射破網，西班牙11分鐘領先一球。（Getty Images）

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西班牙主導戰局，佐迪艾巴左路助攻傳中，阿辛斯奧撞射，即使角度不算刁鑽，基羅拿華斯拍到皮球依然入網，西班牙21分鐘擴大領先優勢。佐迪艾巴禁區內被奧斯卡杜亞迪踢跌，球證立即吹罰12碼，由費倫托利斯操刀，助跑起腳前輕輕一個小跳步，托利斯輕鬆中鵠，西班牙31分鐘再建一功，半場領先至3：0。

阿辛斯奧接應佐迪艾巴傳中，第一時間撞射破網，西班牙21分鐘領先至2：0。（Getty Images）

半場落後3球的哥斯達黎加，換邊後即有調動，由簡度華斯頓入替卡路士馬天尼斯，力爭盡快收復失地。加維與費倫托利斯一次配合，即使托利斯稍稍甩腳，其後搶回皮球，再把皮球送入網內，54分鐘梅開二度，這名巴塞鋒將隨後功到身退，由莫拉達入替。

西班牙的布斯基斯及佐迪艾巴退下火線，改由高基及巴迪入替。尼高威廉斯隨後上場，取代入球功臣阿辛斯奧。

後備入替的莫拉達左路傳中，無人看管的加維腳面第一時間起腳，皮球貼柱破網，西班牙領先至5：0。加維以18歲110日之齡在世界盃建功，成為自1958年的比利後，史上最年輕的入球球員。

尼高威廉斯右路突破地波傳中，拿華斯拍出不遠，卡路士蘇拿近射加一腳。補時2分鐘，莫拉達錦上添花，結果西班牙7球大勝哥斯達黎加。

西班牙7球大勝哥斯達黎加。（Getty Images）

西班牙現時世界排名第7，上次奪冠已是2010年的南非世界盃，當時的豪華陣容中，只有布斯基斯今屆仍在陣中，他亦擔任隊長一職。西班牙近期在歐國聯A2組中，取得3勝2和1負的成績首名出線，期間亦曾以1：0擊敗葡萄牙。

哥斯達黎加現世界排名31，隊內最為人熟悉的當數門神基羅拿華斯與前鋒祖爾甘保，球隊近5場保持不敗，亦在3月時曾在外圍賽擊敗美國與加拿大，實力可見一斑。

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