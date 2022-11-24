世界盃2022｜日本反勝觸發大型道歉　網民讚主帥積極換人有驚喜

日本在卡塔爾世界盃首仗分組賽爆大冷，劣勢之下反勝4屆冠軍德國，主帥森保一下半場多個調動，帶來勝利。日本不少網民，不禁講句「頭先語氣重咗少少，唔好意思」。

日本國民目睹國家隊勇挫強手，賽後紛紛到街上狂歡。而網絡世界變成「大型道歉現場」，事關不少人都曾批評森保的領軍與選人方針，甚至半場完結時仍在罵。



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森保在下半場先後調動5人，其中4人直接參與兩個入球，完成驚天反勝，成就日本在世界盃史上最重要勝仗。首都東京內最繁忙的JR澀谷站前十字路口，在賽後有不少球迷瘋狂慶祝，要出動警察管制人群。球迷穿起日本球衣，每到綠燈，便走到斑馬線中央歡呼，有人更舉起仿製的「大力神盃」慶祝。

日本反勝德國，日本球迷走到街上瘋狂慶祝。（美聯社）

回顧戰情，日本在上半場近乎捱打，初段前田大然入球被判越位後，全軍退守，被德國壓在禁區圍攻。門將權田修一魯莽出迎下輸12碼，引致先失。觀乎上半場，難以想像日本可以追平，甚至反勝。球賽相關報道的留言區中，不少網民向森保道歉。有人發起「齊齊向森保監督道歉吧」，也有人坦言踢完半場「感覺輸硬，對不起，森保監督」。

森保一上任後，成績與風格備受指摘，今仗大膽調動，贏盡掌聲。（Getty Images）

通常下半場後段球員好攰先會換，今次下半場早段已經咁積極，換啲衝得嘅球員入嚟，我都嚇一跳。乜原來佢會咁大膽搏命㗎，一直都唔知㖭 網民

真係好對唔住，以前外國教練教都係成日輸。咁重要嘅世界盃，從來冇教練會咁樣郁個陣。通常只會問『邊個防守呀』，森保監督就係咁放啲攻擊球員入嚟，冇得頂呀！ 網民

不少網民不止在今仗，而是過去幾年「語氣重咗少少」。森保一貴為日本足壇名宿，也是日職聯冠軍教頭，在上屆世界盃時擔任教練團成員，結束後接替離開的西野朗，簽約4年，領軍東京奧運及今屆世界盃準備。

森保領軍後的日本低點，是12強賽主場不敵阿曼。（Getty Images）

不過，他上任後經歷2019年亞洲盃決賽失利，世盃外圍賽12強賽過程失去亞洲強隊的本色，例如主場負阿曼，或多仗以一球之差險勝，都令球迷對其戰術及選人充滿質疑。網上直播日本隊賽事，完場後森保受訪，「彈幕」往往充滿「無能」、「辭職」的留言。

過去比賽中，森保被留言「彈幕」炸到體無完膚，盡是叫他「辭職」和「無能」。（網絡截圖）

今屆世界盃前夕，外界對森保選人頗有疑問，尤其棄選兩名上屆成員大迫勇也及原口元氣，以及些路迪前鋒古橋亨梧，最惹外界質疑。森保表明考慮經驗與活力後，決定選擇後者，並把目標放眼8強，即突破歷來最佳成績。

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