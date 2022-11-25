世界盃2022｜伊朗補時連入兩球絕殺威爾斯　今屆第三支亞洲隊取勝

亞洲球隊再次創造奇跡！世界盃第二輪分組賽，B組的威爾斯對伊朗。威爾斯守門員軒尼詩成為今屆首位被逐的球員，伊朗結果在尾段多打一人下，補時連入兩球，贏威爾斯2：0，成為今屆第三支贏波的亞洲球隊。



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今場轉陣的伊朗改派阿斯蒙出任箭頭，7分鐘，這位效力利華古遜的射手已在禁區頂試射，不過撻Q，皮球慢慢流向門框被接實。

威爾斯上半場亦有具威脅埋門，12分鐘，干拿羅拔斯右路傳出中腰波，基化摩亞近門飛身撞射，但角度太正省中守門員彈出；他更因被對手踢中而流血。

哥利沙迪入波被判無效。（Getty Images）

上半場最黃金機會發生在15分鐘，阿斯蒙跟哥利沙迪兩次撞牆，撕破威爾斯防線射入空門，惟VAR指哥利沙迪越位在先，入球無效，半場兩軍互交白卷。

換邊後阿斯蒙繼續活躍，51分鐘，此子突破越位接應直線，單刀射中右邊門柱。輾轉哥利沙迪禁區頂左腳燙射，但又射中左邊門柱；門前阿斯蒙再補中，又被守門員撲出。

阿斯蒙射中門柱。（Getty Images）

阿斯蒙十分欠運。（Getty Images）

威爾斯王牌巴利今場「隱形」，全場雖然曾錄得一次埋門，但他僅觸球36次，為威爾斯正選踢足90分鐘的球員中最低。

表現活躍的阿斯蒙68分鐘受傷退下火線，但伊朗繼續狂攻，全場高潮在86分鐘開始，泰尼米接應長傳，快守門員軒尼詩一步挑走皮球後被對方撞跌，球證原先只罰黃牌，但經VAR提醒後到場邊重溫比賽片段，改判紅牌，軒尼詩成為今屆第一位被逐的球員。

軒尼詩撞跌泰尼米。（Getty Images）

軒尼詩成今屆第一位領紅牌的球員。（Getty Images）

伊朗在多打一人下，補時8分鐘，捷舒米峨眉月頂割草式射入遠柱，領先1：0。威爾斯隨即空群而出，卻被伊朗101分鐘由列沙伊安射入成2：0。

列沙伊安射成2：0。（Getty Iamges）

伊朗是繼沙特阿拉伯、日本後，今屆第三支取勝的亞洲球隊，賽後以3分排小組第二，最後一場會對美國。而威爾斯就僅得1分排包尾，出線仍未絕望，最後一輪會鬥英格蘭。

威爾斯球員賽後十分失望。

**11月25日（五）晚上6時：【B組】威爾斯對伊朗**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

以下為賽前消息：

伊朗球員曾以拒唱國歌表態，支持國內的反政府示威活動。全隊球員在今場賽前有唱國歌，但在播國歌期間，現場傳來噓聲，也有球迷痛哭。

伊朗的示威活動已經持續超過兩個月，起因源於一位22歲庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）疑因頭巾沒有戴好而被道德警察拘捕，扣留期間疑被被毒打致死，引發全國示威浪潮。

今場繼續有伊朗球迷聲援示威，有人高舉「Women Life Freedom」的黑色衫，又有球迷舉起印有阿米尼名字的伊朗球衣；不過之後有保安介入。

伊朗對威爾斯賽前，有球迷舉起印有阿米尼名字的球衣。（Getty Images）

巴利今場正選出擊。（Getty Images）

威爾斯首場分組賽對美國，半場落後0：1，到末段獲得12碼，由加里夫巴利射入，追平1：1完場，如今在B組手握1分。如果他們今場能夠贏波取3分的話，晉級機會就很大。

威爾斯正選陣容：

門將：1軒尼斯

後衛：3尼高威廉斯、4賓戴維斯、5麥菲咸、6祖朗頓

中場：8哈利威爾遜、10艾朗藍斯、14干拿羅拔斯、15艾芬安柏度

前鋒：11加里夫巴利、13基化摩亞



威爾斯隊長加里夫巴利出席記者會。（Getty Images）

伊朗向來以防守見稱，實力屬於亞洲一線，但在分組賽首場後防崩潰，以2：6不敵同組牌面最強的英格蘭。雖然後防失波多，但前鋒泰尼米有兩球進賬。伊朗正選門將比蘭雲特上仗被撞傷頭部，今場難以候命，料由賀辛賀斯尼把關。

伊朗正選陣容：

門將：24賀辛賀斯尼

後衛：3夏沙菲、5米列莫哈馬迪、8保拿利干治、19馬捷賀斯尼、23列沙伊安

中場：6艾沙杜拿希、17哥利沙迪、21諾亞拿希

前鋒：9泰尼米、20阿斯蒙



值得留意，伊朗上場賽前拒唱國歌，支持伊朗國內反政府抗議活動的示威者。到場觀賽的伊朗球迷，甚至在奏國歌時發出陣陣噓聲。伊朗隊長夏沙菲（Ehsan Hajsafi）表明站在示威者一方：「他們應知道我們跟他們同在，我們支持他們，我們同情他們的處境。」（伊朗球員撐示威拒唱國歌 隊長：人民並不快樂）

伊朗對英格蘭一仗賽前全軍拒唱國歌。（Getty Images）

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