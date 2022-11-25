世界盃2022｜C朗聞葡萄牙國歌表現激動　眼泛淚光一幕網上瘋傳

葡萄牙周四（25日）深夜在世界盃2022的首戰面對加納，球星C朗第五度為國出戰世界盃，該葡萄牙隊長在賽前播放國歌時的激動表情在網上廣傳。



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今屆是C朗第五度為葡萄牙征戰世界盃。（Getty Images）

現年37歲的葡萄牙球星C朗，在2006年已隨隊征戰德國世界盃，今屆已是他第5次代表國家參與這四年一度的國際大賽，並繼續擔任隊長。

今場葡萄牙對加納，是球隊在卡塔爾世界盃決賽周首戰。當賽前奏起葡萄牙國歌時，球迷留意到C朗雙目通紅、眼泛淚光，顯得十分激動，並與隊友一起高唱國歌，這一幕隨即在網上熱傳，不少球迷都大呼感動。

C朗在奏起國歌後時神情激動。（Getty Images）

C朗如此激動，大概是因為他能在世界盃列隊唱國歌的機會已在倒數。畢竟今屆除C朗外，葡萄牙其他前鋒均是當打之年，包括1999年或之後出生的新星，儘管C朗並未如美斯一樣表明今屆是自己最一屆世界盃，但他是否還有下一次，的確是個疑問。

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比賽展開後，C朗無論在場上或被換走後都激情十足，他在下半場博得十二碼並親自操刀射入，為葡萄牙先開紀錄，並成為史上首位在五屆世界盃取得入球的球員；而他被換出後，也在後備席上指揮隊友、表情多多。葡萄牙最終以3：2擊敗加納，全取3分，在今屆賽事有個好開始。

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