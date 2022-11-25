世界盃︱C朗摩連奴上身　葡萄牙記者會一提曼聯就嬲132秒極速走人

世界盃葡萄牙對加納的H組賽事，為葡軍先開紀錄、成為史上首位連續五屆世界盃取得入球的C朗拿度再成焦點。

剛與曼聯「分手」再成話題人物，賽前記者會由般奴費南迪斯代勞，賽後身為葡萄牙隊長的C朗終亮相記者會面對傳媒，不過只逗留132秒便極速走人，原因很可能跟曼聯有關。



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千呼萬喚，C朗在葡萄牙對加納賽後終於出席記者會，卻只逗留132秒。（Getty Images）

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葡萄牙球王在決賽周前與效力的球會曼聯決裂，接受名嘴摩根訪問力數紅魔種種不是，日前雙方宣布即時解約，令他又一次當上全球焦點。早已習慣壓力的他，未受種種報道和消息影響，葡萄牙對加納一仗全場落力演出，一舉一動依然牽動世人眼球。

是福不是禍，是禍擋不過，賽前記者會由如今變成「前隊友」的般奴代勞，接受全球記者質問有關曼聯和C朗的一切，葡萄牙對加納一戰C朗獲選為賽事最佳球員，按規定必須出席賽後記者會。

C朗就是C朗，全球傳媒期待一刻到臨，他還是依然故我——留在傳媒中心僅132秒，只回答了一個問題便走人，不過他首次就離開曼聯作出回應。

C朗獲選為葡萄牙對加納一仗最佳球員，賽後按例須出席記者會。（Getty Images）

曼聯變敏感詞 C朗一聽即搖頭

C朗以「重要的是，我們獲勝」（It is important we won）開首發言，然後一聽到「曼聯」二字隨即搖頭，「這一章已在這個星期告一段落，它已經結束，現在我希望重新出發。」

「我們在這裏開始，我們獲勝。我希望幫助我的球隊和陣中所有成員。」C朗續稱，「我的第五次世界盃，它是個美好時刻。我們知道在這些賽事，第一場比賽至為關鍵。」

同時他不忘表揚自己獨一無二的成就，「創下世界紀錄，成為歷來首個在五屆世界盃取得入球的球員讓我很自豪。球隊在一場艱苦之戰，取得良好結果。」

不知跟聽到「曼聯」二字有沒有關係，還是預期留下來記者也只會瘋狂就曼聯的種種提問，C朗全程僅逗留132秒，說罷即起身走人，作風跟皇馬舊上司、「寸王」摩連奴如出一轍。