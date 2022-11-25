世界盃｜C朗Siu招牌慶祝動作被加納球員模仿　葡萄牙球王親說由來

葡萄牙世界盃2022對加納的分組賽賽事，憑隊長C朗（Cristiano Ronaldo）的12碼先開紀錄，他亦上演其招牌入球慶祝動作「Siu」。比賽後段加納球員布卡利（Osman Bukari）在入球後亦做同一慶祝動作，疑似引來C朗不滿。

究竟「Siu」是如何成為C朗的招牌動作？他本人曾親自解釋由來。



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C朗的「Siu」，可謂現時最著名的慶祝動作之一。（Getty Images）

C朗的「Siu」，可謂近年最廣為人知的慶祝動作之一，他在入球後會向場邊跑，隨後用力跳起並空中轉身180度，並大叫一聲：「Si」（西班牙語，意思為「Yes／是的」），再雙手張開，霸氣盡現。

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C朗在2019年接受訪問時，曾解釋「Siu」的起源：「2013年一場在美國舉行的季前賽，對手是車路士，我在入球後突然心血來潮，雙手向外張開並大叫『Si』。」

C朗第一個「Siu」連環圖：

C朗第一個「Siu」影片：

C朗的第一個「Siu」可謂現版本的原型，並無現時的空中轉身，他亦沒有料到這動作會如此受歡迎，「坦白說，當時我只是心血來潮，但是皇馬的支持者和球迷都十分喜歡這個動作並模仿，大家看到這個動作亦會想起我，所以我就繼續沿用這個慶祝動作。」

唐辛（圖右藍衣）入球後奔向角球旗，模彷C朗的「Siu」。（資料圖片／美聯社）

9年過去，「Siu」已由C朗興之所至的行為，發展成其招牌且舉世聞名的慶祝動作，無論昔日在皇馬、祖雲達斯和曼聯，以至在葡萄牙國家隊，每逢入球都會做出。不少球員模仿C朗的「Siu」慶祝動作，令它在球場老是常出現，甚至連其他項目的運動員亦曾使用「Siu」，作為入球或勝利慶祝動作。

愛華頓球員安祖斯唐辛（Andros Townsend）更在2021年面對有C朗在陣曼聯時做出「Siu」，他賽後表示是要致敬C朗，C朗其後亦有與他交換球衣。

不過世界盃分組賽葡萄牙對加納一戰，比賽後段加納球員布卡利（Osman Bukari）為球隊追近成2：3，他入球後亦做出「Siu」慶祝動作，已被調離陣坐在後備席上的C朗卻一臉不是味兒，口唸唸有詞。

C朗看到加納球員「抄襲」慶祝動作的反應：

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其他人模仿C朗的「Siu」

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