世界盃｜日本爆冷挫德國摩連奴不驚訝　曲線再讚熱刺舊下屬孫興慜

世界盃2022日本首場分組賽以2：1熱血反勝德國，足球名帥摩連奴（Jose Mourinho）表示自己對結果不太驚訝，大讚日本是支好球隊。



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日本隊反勝德國後，球隊上下熱烈慶祝。（Getty Images）

日本E組分組賽首輪迎戰德國，德國憑根度簡的12碼先開紀錄，然而日本隊主帥森保一下半場調動見效，兩名後備兵堂安律與淺野拓磨分別建功，助「藍武士」以2：1反勝德國。兩軍實力有一定差距，日本竟能在德國手上大逆轉，引來外界譁然。

然而羅馬教練摩連奴卻另有看法，「這當然是個了不起的成就，但坦白說這賽果並不值得太驚訝。日本是支好球隊，亦在大賽累積不少經驗，他們多數球員效力歐洲球會，令他們進步迅速，並更能體驗高水平比賽。」

摩連奴大讚日本隊是好球隊。（Getty Images）

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他稱自己雖未曾教過日本球員，但是他教過「最好的亞洲球員」，意有所指他在熱刺時執教過的韓國球星孫興慜。

事實上，摩連奴執教熱刺期間已曾多次公開讚揚孫興慜，甚至為與「孫仔」溝通而學韓文，可見他非常欣賞該韓國球星，而孫興慜當時亦表現亮眼，屢次為球隊立功，摩帥說：「他們的心態非常特別，球員永遠將團隊放在第一位，而非是為個人而戰。」他同時批評歐洲足球生態，認為球員現時太注重個人表現以及自我中心。

摩連奴執教熱刺時，曾與韓國球星孫興慜共事。（Getty Images）

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