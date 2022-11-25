世界盃｜葡萄牙勝加納C朗離場後更搶鏡　門將蝦碌球王嚇親表情包

世界盃H組賽事葡萄牙對加納，全場焦點集中在C朗拿度身上，就算完場前被調離陣，身處場邊的他反而更加搶鏡，更為大家帶來新一輯表情包。

事緣葡萄牙當時3：2領先加納，C朗再度在場邊「領隊上身」指揮大局，葡萄牙門將迪奧高哥斯達竟然被對手「打荷包」，C朗一臉惶恐的表情，火速被網民收集熱傳。



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C朗連續五屆世界盃取得入球，再創歷史後十分風騷。（Getty Images）

37歲的C朗拿度，65分鐘博得十二碼，親自操刀主射入網，成為史上首位連續五屆世界盃取得入球的球員。葡萄牙球王在決賽周前與效力的球會曼聯決裂，接受名嘴摩根訪問力數紅魔種種不是，日前雙方宣布即時解約，令他又一次當上全球焦點。早已習慣壓力的他，未受種種報道和消息影響，全場落力演出，一舉一動依牽動世人眼球。

他以入球創下歷史新一頁後，不單高高跳起再做出招牌Siuuuuu慶祝動作，還伸出舌頭，十分風騷。葡萄牙80分鐘領先至3：1，C朗88分鐘才被換出，僅1分鐘後，加納由布卡利（Osman Bukari）末段頭槌建功追至2：3。

C朗看到加納球員「抄襲」慶祝動作的反應：

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有趣的是，這名加納球員隨即做出C朗的招牌慶祝動作Siuuuuu，鏡頭隨即捕捉到場邊的C朗不是味兒的表情，他口中唸唸有詞，揚起左手以示不滿。至於他是為葡萄牙領先優勢縮減，還是因為對方「抄襲」慶祝動作而不高興，就只有他本人才知道了。

這只是個開始，C朗表演時間愈來愈精彩。

跟2016歐國盃決賽一樣，場邊的C朗甚至較他在場時更搶鏡，穿上橙色「龜背」的他肉緊地在場邊指指點點，猶如領隊上身，指揮隊友走位。

好戲在後頭，C朗在完場前還有一個表演時間。

C朗「領隊」上身：

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臨完場前，葡萄牙門將迪奧高哥斯達在禁區內放下皮球，未察覺身後有個加納球員，被對手「打荷包」搶得皮球並射門。幸好葡萄牙守將及時阻止，力保不失，但C朗嚇得目瞪口呆、肉緊摸頭的神情，立即被廣傳，成為全球最新Meme。

C朗對己隊門將失誤大為驚慌：

一場比賽C朗已為大家送上大量表情包，葡萄牙最終順利以3：2險勝加納，讓C朗很可能是世界盃最後一舞帶來一個好開始，他更當選今仗最佳球員。

C朗表情包：

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世界盃2022 C朗在葡萄牙對塞爾維亞的比賽有沒有入球？ 有，C朗入了一球。 世界盃2022 葡萄牙幾時踢下場比賽？ 葡萄牙下場比賽在香港時間11月28日深夜3時舉行，對手是烏拉圭。

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