世界盃2022｜巴西尼馬末段受傷離場 腳踝腫脹哭成淚人
撰文：黎建明
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巴西周四（24日）深夜在世界盃2022迎戰塞爾維亞，球隊雖然順利以2：0擊敗塞爾維亞，然而主將尼馬（Neymar）在比賽末段右腳腳踝受傷離場，暫時未知傷勢。
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巴西在上半場與塞爾維亞賽和0：0後，下半場憑前鋒李察利臣梅開二度，助球隊在73分鐘領先2：0。然而，主將尼馬其後受傷並坐在地上按着自己右腳腳踝，需軍醫進場治理，其後亦要退下火線，由安東尼入替。
尼馬離場後，有照片拍到尼馬的右腳腳踝腫起，他坐在球員席上哭成淚人。巴西隊醫賽後指尼馬右腳踝將再度檢查，現已開始治療，然而要再等一日才能確認其傷勢。
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巴西雖然前線仍有李察利臣、洛迪高高斯、安東尼等球星，然而尼馬若因傷缺陣，將對球隊造成一定打擊。
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第1。
世界盃2022 巴西幾時下場比賽？
巴西下場在香港時間11月28日深夜12時舉行，對手是瑞士，ViuTV將免費直播這場比賽。
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