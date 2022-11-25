世界盃2022︱伊朗贏威爾斯重拾尊嚴　亞洲足球三日內從地獄到天堂

撰文：袁志浩
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伊朗在全場狂攻下以2：0擊敗威爾斯，表現極具說服力，令亞洲足球再次在今屆世界盃中引起注意。

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伊朗戲劇性於補時階段連入兩球，以2：0擊敗威爾斯，除了拿下爭出線重要三分，也是該國自1978年首度參加世界盃以來，10度對陣歐洲球隊的第一場勝仗。

世界盃2022｜伊朗補時連入兩球絕殺威爾斯　今屆第三支亞洲隊取勝世界盃2022｜伊朗對威爾斯前全隊唱國歌　與上場沉默表態截然不同
昆洛斯被伊朗球員拋起慶祝。（Getty Images）

帶領伊朗創下歷史的前曼聯助教昆洛斯，賽後被麾下拋起慶祝。他形容今日對伊朗來說，是美好的一天：「不過這只是個開始，我們仍要完成任務（出線）。」

這個教練把功勞歸於一班球員，「他們展示了伊朗球員的特性——我們有多熱愛足球、有多團結。我的球員值得獲支持，我們渴望為球迷而戰」。

勝利對伊朗及亞洲足球都意義重大。（Getty Images）

猶記得三日之前，亞洲冠軍卡塔爾表現未如理想，面對南美球隊厄瓜多爾毫無還擊之力，結果輸0：2。之後輪到伊朗以2：6慘負英格蘭，亞洲足球被批評得體無完膚。

不過亞洲球隊展現出頑強的韌力，沙特阿拉伯巧妙利用越位戰術收服阿根廷、日本熱血反勝德國，伊朗再用實力為亞洲足球爭回面子。

伊朗前鋒阿斯蒙激動得叉昆洛斯頸：

伊朗今場面對威爾斯沒有退縮，從比賽開始就施壓，全場出盡全力搏命奔跑。球隊控球率雖遠不如對手，但21次射門6次中目標，射門次數比威爾斯多出一倍，表現極具說服力。

昆洛斯提到，球隊經歷上場大敗予英格蘭後，猶如「流血不止」，幸球員在短時間內收拾心情，重拾尊嚴。「足球就是有贏有輸，縱使首仗打擊了我們的自信心，但總會有機會反彈。球員把膠布貼在傷口上止血了。」

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