世界盃2022︱伊朗贏威爾斯重拾尊嚴　亞洲足球三日內從地獄到天堂

伊朗在全場狂攻下以2：0擊敗威爾斯，表現極具說服力，令亞洲足球再次在今屆世界盃中引起注意。



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伊朗戲劇性於補時階段連入兩球，以2：0擊敗威爾斯，除了拿下爭出線重要三分，也是該國自1978年首度參加世界盃以來，10度對陣歐洲球隊的第一場勝仗。

昆洛斯被伊朗球員拋起慶祝。（Getty Images）

帶領伊朗創下歷史的前曼聯助教昆洛斯，賽後被麾下拋起慶祝。他形容今日對伊朗來說，是美好的一天：「不過這只是個開始，我們仍要完成任務（出線）。」

這個教練把功勞歸於一班球員，「他們展示了伊朗球員的特性——我們有多熱愛足球、有多團結。我的球員值得獲支持，我們渴望為球迷而戰」。

勝利對伊朗及亞洲足球都意義重大。（Getty Images）

猶記得三日之前，亞洲冠軍卡塔爾表現未如理想，面對南美球隊厄瓜多爾毫無還擊之力，結果輸0：2。之後輪到伊朗以2：6慘負英格蘭，亞洲足球被批評得體無完膚。

不過亞洲球隊展現出頑強的韌力，沙特阿拉伯巧妙利用越位戰術收服阿根廷、日本熱血反勝德國，伊朗再用實力為亞洲足球爭回面子。

伊朗前鋒阿斯蒙激動得叉昆洛斯頸：

Iran's national football team defeated Wales 2-0 in their second World Cup match.

All players, even Sardar Azmoun who'd earlier sympathized with protesters, celebrated after both goals, just as the Islamic Republic's security forces was opening fire on protesters in Zahedan. pic.twitter.com/lrERmaK2z3 — Iran International English (@IranIntl_En) November 25, 2022

伊朗今場面對威爾斯沒有退縮，從比賽開始就施壓，全場出盡全力搏命奔跑。球隊控球率雖遠不如對手，但21次射門6次中目標，射門次數比威爾斯多出一倍，表現極具說服力。

昆洛斯提到，球隊經歷上場大敗予英格蘭後，猶如「流血不止」，幸球員在短時間內收拾心情，重拾尊嚴。「足球就是有贏有輸，縱使首仗打擊了我們的自信心，但總會有機會反彈。球員把膠布貼在傷口上止血了。」