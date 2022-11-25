世界盃︱英格蘭對美國無好結果 曾爆驚天冷門 門將犯錯一沉不起
撰文：袁志浩
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2022世界盃B組分組賽，英格蘭出戰次輪分組賽今晚深夜對美國。美國的世界排名雖然比英格蘭低11位，但在歷屆世界盃之中，可說是英軍的惡夢——雙方過去曾於1950及2010年交手，結果對「三獅軍團」來說，都是慘不忍睹。
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1950年巴西世界盃
英格蘭第一次晉身世界盃決賽周，該屆英軍首圈跟西班牙、智利、美國同組。「三獅軍團」當年被譽足球王國，歷史上只曾敗給英國以外的球隊9次。首戰英軍不負所望，輕取智利2：0。
英軍第二場鬥當時國內仍不盛行足球的美國，該隊僅由業餘或半職業球員組成，故此外界看高「三獅軍團」不止一線。
不過，當年一邊在餐廳洗碗、一邊攻讀會計學位的海地球員Joe Gaetjens，意外攻破英軍大門，結果美國以1：0贏波，至今仍被視作世界盃史上其中一個大冷門。而英格蘭該屆最後一場分組賽，終再以0：1不敵西班牙出局。
2010年南非世界盃
這屆英軍再跟美國同組。兩隊於第一場分組賽交鋒，「三獅軍團」雖有隊長謝拉特先開紀錄，但之後守門員格連（Robert Green）「派膠」，面對丹普西欠缺角度的遠射竟然「牛油手」，將皮球拍入網窩。他回身不及、落寞沮喪的畫面成為經典。
最後英軍只能跟美國戰成1：1，三輪賽事後跟美國同分，但因得球數字比對方少只能以次名出線，終在16強遇上德國大敗1：4被淘汰。而格連更是信心盡失，在第二場分組賽開始便遭「打入冷宮」，自此只曾再為英格蘭在友誼賽披甲一次。
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