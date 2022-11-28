世界盃2022速評｜菲力克祭出拜仁模式　辛尼成德國前線最後殺着

德國出戰世界盃2022分組賽第二輪，遇上強敵西班牙，在首仗不敵日本下，教頭菲力克已經沒有退路。今仗由開賽的正選陣容至比賽中段，菲力克仍在不斷變陣，最終利用「拜仁模式」逼和西班牙取得今屆第一分，保住出線希望。

「拜仁模式」在對西班牙比賽末段起碼能夠和對手互有攻守，贏回形勢，是否就是菲力克今屆領軍的最後殺着？



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德國上仗意外不敵日本，想出線不容有失。他們的正選陣容，前後各有一個變動，常用右閘泰路基拿（Thilo Kehrer）重回正選，上仗被點名犯錯的歷卡斯蘇尼（Niklas Süle）回到中路，尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）退居後備。上仗正選前鋒夏維斯（Kai Havertz）失去正選，德國安排哥列斯卡（Leon Goretzka）正選，希望增加中路人手。

上仗大意失荊州，德國主帥菲力克今仗變陣。（Getty Images）

德國今仗開賽時將湯馬士梅拿推前，後面以根度簡作策應和調度，基拿比則不停「要波」及走動，分擔了上仗踢來表現吃力的穆斯亞拿部份工作，中前場表現已較對日本一役稍為理想。不過礙於西班牙實力更勝一籌，在上半場略嫌仍處下風。

辛尼儼如菲力克最後拼圖，將拜仁前線搬到德國隊背水一戰，起碼收到正常效果。（Getty Images）

半場後，對手安歷基反應更快，換入奇兵莫拉達後先取得入球，更逼得菲力克進入絕路，先後調入後備中鋒富克洛及翼鋒利萊辛尼，影響力可謂立竿見影。前線有富克洛肯衝肯跑，多了一個進攻支持點，追平一球足證他有一定把握力。至於辛尼更不在話下，他換入後德國進攻頓時變得更快速更立體，控球和攻勢甚至一度追至與西班牙成五五之比，等於將整個拜仁慕尼黑的攻擊模式移植了入德國前線。

德國後備中鋒富克洛肯衝肯跑，入替後成為球員攻擊支點。（Getty Images）

既然今仗顯示「拜仁模式」有效，或許會成為菲力克的最後殺着，下仗生死戰面對哥斯達黎加再次照辦煮碗，重施故技。不過就算能夠晉級，菲力克仍然負上責任，既然有方法可以踢得更好，第一場為何落得如斯田地？是輕視日本嗎？相信答案只有他自己才知道。

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